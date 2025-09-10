DILETTANTI. Fcr e Fratta stasera impegnate in Coppa entrambe in casa

Mercoledì di Coppa Italia – denominata in questo caso Memorial ‘Dorindo Sanguanini’ – per le squadre di Eccellenza. In campo ovviamente entrambe le forlivesi della massima categoria regionale, Fratta Terme e Fcr Forlì, impegnate nel secondo turno della fase a gironi; le prime due qualificate di ogni concentramento (a quattro squadre) accedono agli ottavi di finale.

Nel gruppo 8 i biancorossi di Daniele Mordini, esorcizzato anche il tabù Medicina Fossatone (blitz di corto muso: 0-1) e primi a punteggio pieno in campionato, in condominio proprio coi termali bertinoresi e col Sant’Agostino, chiedono strada in Coppa al Solarolo, atteso oggi (ore 20.30) all’Antistadio 1. Nel primo turno l’Fcr Forlì ha impattato a Russi: 1-1. Nell’altra sfida gli stessi arancioni se la vedranno al ‘Bruno Bucci’ con il Faenza (fischio d’inizio alle 20.30). Classifica: Faenza 3; Fcr Forlì e Russi 1; Solarolo 0.

Nel girone 9, invece, la Fratta, anch’essa reduce appunto dal secondo brindisi consecutivo in campionato (piegato 1-0 il Solarolo) che ha fatto il paio con il colpaccio al debutto in quel di Ferrara contro l’Ars et Labor (fu Spal), riceve al Centro sportivo ‘Vasco Spazzoli’ lo Young Santarcangelo (20.30). Per gli uomini di Enrico Malandri l’obiettivo è riscattare il rotondo ko (3-0) di gara-1 in casa della Sampierana e tornare in corsa per la qualificazione. Nell’altra gara del gruppo i bianconeri cesenati sfideranno in posticipo domani il Pietracuta a domicilio (ore 16.30). Classifica: Sampierana e Pietracuta 3; Young Santarcangelo e Fratta Terme 0.

Marco Lombardi