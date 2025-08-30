Dilettanti. Fermana, nuovi arrivi: c’è anche Solinas

Il conto alla rovescia verso l’esordio ufficiale della Fermana sta per scadere, poco più di 24 ore e i ragazzi di Augusto Gentilini scenderanno il campo per la prima ufficiale della stagione, al Bruno Recchioni ore 17,30 contro il Montegranaro in Coppa Italia. Vista la partenza in ritardo sarà effettivamente una prima a tutti gli effetti, considerando prima di esso il solo test di domenica scorsa con l’Afc Fermo.

Sarà dunque un’occasione per vedere a che punto la ripartenza della Fermana si trova, essendo l’ultima squadra ad aver ripreso a sudare in questo campionato e con i giocatori che continuano ad arrivare alla corte di Gentilini. Nelle sole ultime ore tre volti nuovi, per un totale di 21 acquisti portati a casa dal direttore sportivo Sergio Filipponi.

Ultimo in ordine di tempo nel reparto offensivo Simone Solinas, sassarese classe 1996: di professione attaccante e all’occorrenza anche prima punta anche se nasce come trequarti o seconda punta. Circa 200 gare tra D ed Eccellenza con 40 gol all’attivo, due nell’ultima annata al Tempio in Eccellenza sarda ma in passato a lungo anche in D.

Due invece i volti nuovi under nel reparto difensivo. Tesserato il classe 2007 esterno basso mancino Alessio Malafronte proveniente dalla Juve Stabia Primavera ma già presente in gruppo nell’ultimo periodo: per lui potrebbe esserci già domani una maglia da titolare. Inoltre, sempre in difesa, tesserato un altro 2007 ovvero Francesco Saviano che arriva da un percorso formativo iniziato in Florida a Clearwater e poi dal 2002 ad Assisi dove ha giocato con la Juniores.

Numericamente a questo punto i giochi sembrano vicini all’essere completati anche se in avanti sembra necessario individuare un numero 9 di ruoolo che garantisca gol e presenza all’intero reparto. Intanto in vista di domani continua la prevendita che si svolge a Casa Fermana dove sarà possibile acquistare i tagliandi anche oggi dalle 10 alle 12 e domani dalle 14,30 fino ad inizio gara. La società ha scelto prezzi popolari: tribuna laterale ovest 5 euro, in tribuna centrale appena 10 mentre gli ospiti si accomoderanno nella laterale est: per under 18 e donne ingresso gratuito.

