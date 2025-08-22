Dilettanti. Formigine, c’è Walid. Nartey all’Athletic Valli

Il Formigine annuncia in mezzo al campo il classe 2006 Waddi Walid, dallo Sporting Scandiano. La Cdr Mutina ha tesserato Tommaso Bellucci, classe 2006, trequartista ex Carpi. In Promozione la Virtus Castelfranco chiude col centrocampista Redonis Beqiraj (’98) ex Persiceto. In Seconda dopo l’addio di Cerchiara l’Athletic Valli chiude con Ebenezer Nartey (’89), ex Quarantolese e già con Modenese, Cittadella, Cdr Mutina, Cavezzo, Scandiano e Maranello. Coppa di Terza. Ufficializzata dal Crer la nuova fase regionale che prenderà il via da febbraio 2026. Le squadre della delegazione di Modena al via saranno ben 3 e si parte con gli ottavi. Amichevoli. A San Michele è finita 1-1 fra Sanmichelese e Cdr Mutina: apre al 19’ Fantastico per gli Orange, pari di Basi al 75’ Sanmichelese pt: Schiuma, Ferrari, Ashong, Baisi, Minutolo, Farina, Tardini, Vernia, Notari, Manzini, Rafrafi. Sanmichelese st st: Paganelli, Casini, Doku, Fontanini, Merli, Alicchi, Spezzani, Baisi, Notari (20’ Geti), Manzini, Gorzanelli. All. Azzurro. Cdr Mutina: Auregli, Boilini, Ricaldone, Serra, Vacondio, Caselli A., Caselli M., Cuoghi, Cremaschi, Panzanato, Fantastico. Entrati: Schena, Bonacini, Canosa, Ognibene, Lazzaretti, Gollini, Bellucci, Mazzoni, Teggi, Hoxha. All. Pivetti. A San Martino in Rio successo 4-1 del Formigine sulla Sammartinese: doppietta di Ferrara al 2’ e 10’, accorcia Barbieri al 25’, poi Napoli al 70’ e 85’ Formigine: Rosa, Guerri, Maletti, Paglia, Davoli, Diallo, Cristiani, Arati, Stanco, Sighinolfi, Ferrara. Entrati: Guaitoli, Roncaglia, Stella, Napoli, Guastalli, Marverti, Valmori. All. Mezzetti. Allo Zaccarelli di Carpi l’Arcetana batte 3-0 la United Carpi con due reti di Messori e tris di Baldari. Stasera a Calcara Montombraro-Solignano.

d.s.