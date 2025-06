Dilettanti. Formigine, tra i pali c’è Rosa. Il Terre ha chiuso per Masoch

Il Formigine, nella persona del presidente Fabrizio Castelli e alla presenza del sindaco Elisa Parenti, ha consegnato ieri una maglia personalizzata all’eurodeputato Stefano Bonaccini. Intanto fra i pali, dopo la partenza di Rossi, si punta su Enrico Rosa (2004) negli ultimi 3 anni alla Cittadella. Saluta la punta Riccardo Barbieri che ha firmato con l’Arcetana. Colpo del Terre di Castelli che ha chiuso in attacco per Giacomo Masoch (2004), ex Pavullo nell’ultima stagione al Formigine. In Promozione altra preziosa conferma al Montombraro con capitan Stefano Fusco (’92).

In Prima altro colpo per il Valsa che annuncia Kristian Antonazzo, attaccante esterno 2006 ex Virtus Castelfranco e Atletico Spm. Due innesti per lo Spilamberto: il centrocampista Lorenzo Francioso (2005), che torna dopo un anno al San Vito, e il portiere Fabio Filipskyy (2007), che arriva dalla Juniores Elite dello Zola Predosa. In Seconda l’Ubersetto chiude il mercato col botto prendendo dalla Sanmichelese l’attaccante Mikael Bylyshi (2005) che nell’ultima stagione ha giocato a Casalgrande e allo Smile.

d.s.