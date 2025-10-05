Dilettanti, i tre anticipi. Volano Terre e Cdr, Maranello ko

ECCELLENZA A

ARCETANA

1

TERRE DI CASTELLI

4

ARCETANA: Antonioni, Ceci (5’ Maccabruni, 5’st Andreotti), Fiorentini (12’st Baldari), Pigati, Barbati, Rinaldi, Ferrari M., Bassoli (19’st Blotta), Messori, Barbieri (12’st Elatachi), Grillenzoni. A disp. Benedetti, Tosi, Curti, Carrera. All. Borghi.

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli, Bruno, Palmiero, Caniparoli (22’st Guidone), Nait, Mondaini (35’st Giordano), Dembacaj (11’st Barbolini), Mata, Corsi (16’st Masoch), Vezzani (22’st Azzi). A disp. Venturelli, Ben Driss, Ceccarelli, Guidotti. All. Cattani.

Arbitro: Corti di Prato

Reti: 6’ Caniparoli, 40’ e 4’st Nait, 14’st Caniparoli, 21’st Messori Note: ammonito Ceci

Un Terre scatenato sbanca Arceto e si avvicina alla zona playoff di Eccellenza. Dopo due chance di casa con Messori (decisivo Gibertini), al 6’ l’indecisione di Maccabruni spiana la strada alla ripartenza dell’1-0 dell’ex Caniparoli. Al 20’ Nait affonda Messori in area, rigore che lo stesso Messori manda sulla traversa. Al 40’ pasticcio fra Rinaldi e Antonioni, Nait in area fa 2-0. Nella ripresa al 4’ Bruno per Nait che da due passi fa 3-0. Al 14’ ancora Caniparoli fa poker con un bel diagonale, accorciato al 21’ da Messori.