Dilettanti. Il ds Calamai lascia la Laurenziana

Si è interrotto il rapporto di collaborazione fra il direttore sportivo della squadra dilettanti Cesare Calamai e la Laurenziana calcio. "Ho rassegnato le mie dimissioni - afferma Calamai - dal ruolo di direttore sportivo che ricoprivo da alcuni anni. Lascio la Laurenziana con dispiacere, ma non sentivo intorno a me la giusta e meritata fiducia. Comunque ho trascorso un bel periodo ottenendo anche due importanti traguardi: il secondo posto in Coppa Toscana e la vittoria di un campionato di Seconda categoria a pari merito con altre due squadre, ma la classifica avulsa non ci ha permesso di disputare gli spareggi".

Calamai rivolge infine un saluto allo staff: "Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno coadiuvato nel mio lavoro a favore dei colori biancorossi. In particolare l’amico team manager Gianni Pinzauti, con il quale ho brillantemente collaborato, Giuseppe Russo dirigente della prima squadra e il presidente Alfredo Ramponi. Ho avuto alcuni contatti per affrontare la 48° stagione, ma al momento niente di concreto. Sono pronto e pieno di entusiasmo per una nuova avventura".