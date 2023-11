Dilettanti, il programma del weekend. Il Montegranaro prova lo scatto. Monturano, trasferta tosta a Jesi

Sabato intenso, ma principalmente con il segno del pareggio nel girone B di Promozione con l’unica squadra a poter sorridere per i tre punti che è l’Aurora Treia. Per il resto tutti pareggi e classifica che sostanzialmente non subisce grandissime modifiche con il Trodica in vetta che rimonta e impatta a Matelica, dove esordiva il neo tecnico biancorosso Paolo Passarini, reduce dall’esperienza durata pochi mesi in Arabia Saudita. Oggi intanto occhi puntati sul campionato di Eccellenza e attenzione al derby Tolentino-Maceratese. Per il resto Montegiorgio che ospita un Chiesanuova in forma straordinaria, mentre il Montegranaro cerca il primo successo dell’era Marinelli nel match casalingo contro l’Atletico Azzurra Colli, con il Monturano che invece è di scena al Carotti di Jesi. Attenzione anche a Sangiustese-Civitanovese. Ecco il quadro completo del weekend.

Eccellenza. In campo oggi (14.30) Castelfidardo-Urbino, Jesina-Monturano, K-Sport Montecchio Gallo-Urbania, Montefano-Osimana, Montegiorgio-Chiesanuova, Montegranaro-Atletico Azzurra Colli, Sangiustese-Civitanovese, Tolentino-Maceratese (alle 15).

Promozione, girone B. Atletico Centobuchi-Cluentina 2-2 (Picciola, Liberati; Mancini, Mongiello), Aurora Treia-Appignanese 1-0 (Chornopyschiuk), Monticelli-Casette Verdini 1-1 (Bernabei; Menchi), Palmense-Sangiorgese 1-1 (Ferranti; Frascerra), Elpidiense Cascinare-Corridonia 0-0, Matelica-Trodica 1-1 (Iori; Titone), Rapagnano-Vigor Castelfidardo 1-1 (Autogol; Mosca), Potenza Picena-Porto Sant’Elpidio (oggi alle 14.30).

Prima Categoria, girone C: Pinturetta-Vigor Montecosaro 0-2.

Prima Categoria, girone D: Castel di Lama-Offida 0-1, Centobuchi-Real Virtus Pagliare 3-3, Comunanza-Real Elpidiense 2-0, Cuprense-Castoranese 0-2, Real Montalto-Azzurra Sbt 0-0, Grottammare-Piane Mg 3-2, Afc Fermo-Montottone 5-0, Futura 96-Piceno United 0-2.

Seconda Categoria, girone E: Cska Corridonia-Casette D’Ete 0-1.

Seconda Categoria, girone G: Avis Ripatransone-Usa Fermo 2-2, Invictus-PonzioGiberto 0-0, Montefiore-Campofilone 3-0, Monte San Pietrangeli-Valtesino 1-2, Pedaso-Gmd Grottammare 4-0, Mandolesi-Tirassegno 1-2, Vis Faleria-Grottazzolina 3-3, Petritoli-Recreativo Pse (oggi).

Seconda Categoria, girone H: Audax Pagliare-Vigor Folignano 1-1, Castignano-Jrvs Ascoli 3-0, Forcese-Maltignano 0-0, Olimpia Spinetoli-Croce Casale 1-1, Piazza Immacolata-Monteprandone 1-1, Venarottese-Atletico Porchia 1-1, Agraria Club-Acquasanta 0-3, Santa Maria Truentina-Acquaviva 5-2.