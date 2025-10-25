Dilettanti. In campo dalla Promozione alla Seconda: le gare
Un sabato ricchissimo di appuntamenti dalla Promozione B fino alla Seconda categoria con tantissime gare tutte da seguire. In Promozione...
Un sabato ricchissimo di appuntamenti dalla Promozione B fino alla Seconda categoria con tantissime gare tutte da seguire. In Promozione occhi puntati sull’Aurora Treia capolista che fa visita al Castel di Lama oltre al derby fermano tra Monturano e Palmense. Occhio invece a domenica con l’Eccellenza protagonista ma con il ritorno dell’ora solare, le gare avranno inizio alle ore 14,30 proprio a partire da questa giornata. Orari invariati invece per la gare in programma oggi. Ecco il quadro completo delle gare in programma.
Eccellenza: Chiesanuova-Civitanovese, Fermana-Fermignanese, Ksport Montecchio-Jesina, Matelica-Trodica, Sangiustese-Montegranaro, Urbania-Urbino, Montefano-Osimana, Tolentino-Fabriano cerreto
Promozione B: Castel di lama-Aurora Treia, Monticelli-Borgo Mogliano, Monturano-Palmense, Atletico Azzurra Colli-Corridonia, AzzurraMariner-Grottammare, Elpidiense Cascinare-Casette Verdini, Camerino-Porto sant’Elpidio, Vigor Montecosaro-Settempeda
Prima Categoria. Girone C: Pinturetta-Santa Maria Apparente, San Claudio-Montegiorgio. Girone D: Acquasanta-PedasoCampifilone, Grottazzolina-Maltignano, Castoranese-Centobuchi, Cuprense-Capodarco, Real Montalto-Comunanza, Pagliare-Afc Fermo, Salvano-Castignano, Petritoli-Sangiorgese (oggi)
Seconda Categoria: Aries Trodica-Real Elpidiense, Vis Faleria-Telusiano, Casette D’Ete-Atletico Macerata, Atletico Mu-Vis Civitanova. Girone G:Mandolesi-Magliano, Usa Fermo-Avis Ripatransone, Valtesino-Montottone, Montefiore-PonanoGiberto, Falerio-Atletico Porchia, Tirassegno-La Robbia, Piane Mg-Cvampiglione, Invictus-Monte San Pietrangeli (oggi). Girone H: Borgo Solestà-Piceno United, Offida-Monteprandon, Santa Maria Truentina-Jrvs Ascoli, Acquaviva-Venarottese, Atletico Gmd-Agraria Club, Olimpia Spinetoli-Vigor Folignano, Piazza Immacolata-Vis Stella, Porta Romana-Mozzano
r. c.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su