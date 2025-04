Dilettanti in campo: Terre cerca i playoff, Formigine punta alla salvezza

Alle 16,30 tornano in campo i dilettanti con la penultima giornata (terz’ultima per la Terza). Eccellenza. Quarto ma a -8 dalla Vianese, il Terre ha 180’ per rosicchiare almeno 2 punti ai reggiani e sperare di giocare la semifinale playoff. Oggi arriva l’Arcetana (non ancora salva) da affrontare senza Ben Driss e Gozzi. Al Formigine servono 2 punti per la salvezza da prendere sul campo dello Scandiano retrocesso, il Castelfranco a zero gioca a Colorno.

Promozione. In zona playoff la Sanmichelese seconda pari al Campagnola (reggiani a Fiorano) gioca con La Pieve quinta che od oggi però sarebbe fuori dagli spareggi per la "forbice" (-7 dai sassolesi). Inseguono il 5° posto anche Castelnuovo (a San Martino) e Ganaceto (con la Cdr promossa). In coda solo il Montombraro è un po’ più tranquillo (+5 sui playout, oggi a San Prospero c’è il Baiso salvo), decisivi gli scontri diretti Colombaro-San Felice e Camposanto-United Carpi e i testa coda Fiorano-Campagnola e Castellarano-Smile.

Festa. Sono 3 le modenesi che potrebbero festeggiare: in Seconda ’G’ lo Junior Finale a +3 sul Crevalcore gioca a Limidi ed è promosso se aumenta il suo margine sui bolognesi (con la Sanmartinese); in Seconda ’I’ l’Appennino è a +1 sulla Libertas Ghepard ma l’unico modo per festeggiare oggi è vincere sul campo dell’Atletico Borgo sperando che i rivali perdano a Zocca. In Terza ’A’ l’Audax Casinalbo (col San Francesco) viaggia a +6 sulla Madonna di Sotto (sul campo del Terre di Castelnuovo) e per essere promosso deve aumentare il margine. d.s.