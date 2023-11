Dilettanti. In Prima fari puntati su San Vittore-Savio. In Seconda il Vis Faventia vuole restare in vetta

Fine settimana in Prima, Seconda e Terza che inizia oggi con gli anticipi previsti dal calendario: nel girone G di Prima tiene banco il big match San Vittore-Savio tra le due prime in classifica che si contendono il primato. Programma. Prima Categoria 11ª giornata (ore 14,30). Girone G: S. Vittore-Savio, R. Fusignano-Savarna (ore 15). Domani: Edelweiss-Sp. Predappio (ore 17), F. Ghiaia-Frugesport, Meldola-Santagata Sport, Modigliana-Carpena, Pianta-A. Romagna, S. Sofia-Pol. 2000. Classifica: S. Vittore, Savio 22; Frugesport 21; Carpena 20; Modigliana, Pianta 18; Savarna 17; Edelweiss 16; Sp. Predappio 15; Meldola 13; A. Romagna, S. Sofia 9; Santagata Sport 8; Pol. 2000 7; F. Ghiaia, R. Fusignano 5. Girone E (domani): La Dozza-Virtus Faenza. Classifica: S. Benedetto 25; Petroniano 24; T. Pedagna 19; Valsetta, La Dozza 17; Basca 16; Virtus Faenza 15; Ceretolese, Pontevecchio 13; Sesto Imolese, Dozzese 12; R. Casalecchio 11; C. S. Pietro 10; C. del Rio 8; Utd. Montefredente 7; Porretta 2. Seconda Categoria (11ª giornata, ore 14,30). Girone M: San Rocco-Vita. Domani: C. Erika-B. Tuliero, Only Sport-Bagnara, Palazzuolo-Conselice, R. Voltanese-Bagnacavallo, Riolese-Vis Faventia, S. Potito-C. Guelfo. Classifica: Vis Faventia 21; Vita, Only Sport 17; Riolese, Palazzuolo, Bagnara 16; S. Rocco 15; Bagnacavallo, C. Erika 14; C. Guelfo 13; B. Tuliero, S. Potito 12; R. Voltanese 7; Conselice 5. Girone N: S. Pancrazio-S. Zaccaria. Domani: Gs Romagna-Godo, Low Street-F. Zarattini, Marina-Valmontone, P. Fuori-Dep. Roncadello, Real-Fiumanese, St. Rossa-Vecchiazzano. Classifica: Vecchiazzano 28; Marina 25; Fiumanese 21; S. Pancrazio 17; Gs Romagna, St. Rossa, Low Street, F. Zarattini 15; Real 12; Dep. Roncadello, Valmontone, P. Fuori 10; Godo 3; S. Zaccaria -3. Terza Categoria, 11ª giornata (ore 14,30). Girone A: Atlas-Coyotes, J. Cervia-Monti, Pol. Camerlona-E. Mattei, S. Romagna-P. Corsini. Domani: Bisanzio-Carpinello, Mezzano-P. Marina (ore 15). Riposa: C. Albero. Classifica: P. Marina 25; Mezzano 19; C. Albero 18; Atlas 16; Carpinello 15; Pol. Camerlona, P. Corsini 13; Coyotes 11; Cervia 10; Bisanzio 7; Monti 6; E. Mattei 5; S. Romagna 4. Girone B: Lectron-Prada, Marradese-Lugo (ore 15.30). Domani: Biancanigo-Giovecca, Ulisse&Penelope-M. Bubano, Vatra-P. L. Reda, Villanova-Brisighella. Riposa: Sp. Lugo. Classifica: Brisighella, Prada, P. L. Reda 20; Sp. Lugo 19; Biancanigo 14; Lugo 13; Vatra, Ulisse&Penelope 11; Giovecca 10; Marradese, M. Bubano 8; Lectron 7; Villanova 3.

u.b.