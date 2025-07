Dilettanti. La Cittadella prima a riunirsi. Mercato: Gazzini allo United

La prima squadra modenese a rompere il ghiaccio sarà la Cittadella Vis Modena; è ormai definita la mappa dei raduni delle nostre squadre in vista della nuova stagione, col via dato in Serie D dalla squadra di Gori: i biancazzurri cominceranno a faticare da lunedì 21 luglio a Sestola, affrontando sabato 26 il Modena in amichevole a Fanano. In Eccellenza il 4 agosto sarà il primo giorno di lavoro per il Terre di Castelli (a meno che non cambi qualcosa con la questione Spal) che sarà fino al 9 a Sestola, poi al rientro si trasferirà a Marano, stessa data (lunedì 4) per il Formigine al Pincelli, da mercoledì 6 invece via per la Cdr Mutina a Saliceta. Tutte in sede le modenesi di Promozione: la Sanmichelese si ritroverà tutti i mercoledì di luglio, anche se la preparazione vera e propria comincerà ad agosto. La prima a mettersi in moto sarà la Virtus Castelfranco già da venerdì 1° agosto, poi venerdì 8 tocca alla United Carpi, lunedì 11 quando torneranno in campo Camposanto, La Pieve, Maranello, Sanmichelese e Solierese, il 18 toccherà a Medolla San Felice e Montombraro (a Crespellano) e il 19 chiuderà il Castelnuovo.

Mercato. Dopo Panfilo e Berziga, sarà promosso in prima squadra alla Cittadella anche l’altro 2007 Rosario Diletto, attaccante della Juniores. Intanto l’ex biancazzurro Bertani ha firmato in D con la Sammaurese. In Promozione allo United Carpi ecco il difensore Andrea Gazzini (2001) dal Castellarano. In Prima il Nonantola annuncia Pietro Pizzi, difensore 2002 fratello dell’altro nuovo innesto Enrico, che arriva dal Camposanto, e Pietro Romagnoli, centrocampista ’94 ex Atletico Spm. In Seconda a Concordia ecco il jolly di centrocampo Francesco Ermeni (2005), già in Promozione con il San Felice che arriva dalla Possidiese. Il Limidi ha ingaggiato l’attaccante Marcello Pellacani (’99) dal Saliceta. L’Audax chiude il mercato con l’attaccante Lorenzo Papi (’99), ex Modenese e Saliceta.

d.s.