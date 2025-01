Dilettanti. La Cittadella ritrova Formato, Riccione nel caos. Oggi sei anticipi, il Fiorano cerca punti salvezza

È una vigilia piuttosto ’mossa’ quella che porta alla sfida di domani a San Damaso fra Cittadella e United Riccione, gara cruciale in chiave salvezza per la truppa di Gori che a +1 sulla zona playout riceve i romagnoli terz’ultimi a -4, ma soprattutto in piena ’alta marea’ societaria dopo il passaggio di consegne a inizio dicembre dall’ex patron Cassese a Tranquilli, con l’addio di quasi tutti i più forti, fra cui l’ex carpigiano Jerry Mbakogu.

Ieri pomeriggio, mentre era in campo ad allenare, è stato infatti esonerato il nuovo tecnico Paolo Cortellini, subentrato il 10 dicembre a Beoni, con cui era arrivato un solo punto in 5 gare. Al suo posto domani dovrebbe esserci Mauro Borioni, tecnico che l’anno scorso ha allenato in Seconda categoria marchigiana il Ripe San Genesio. Una situazione al limite del grottesco, dopo che in giornata nel via vai di arrivi e partenze erano arrivati dall’Avezzano il portiere Zamarioni e la punta Viotti e il terzino sinistro Galvano ex Nuova Florida.

In casa Cittadella però non si pensa all’avversario ma al recupero dei 4-5 giocatori colpiti in settimana dal virus febbrile che da 20 giorni continua a mettere in difficoltà la truppa biancazzurra. La buona notizia è il recupero di Carretti uscito anzitempo a Imola e di bomber Formato che farà coppia con Guidone, visto che Sala è squalificato come Mora, sempre out Aldrovandi e Fontana, torna in difesa Sabotic.

Eccellenza. Domani per la 5^ di ritorno il Terre di Castelli (ko Gozzi, Massari e Azzi) gioca sul campo dell’Agazzanese, priva di Barba, Maffezzoli, Bradasky, Zaccaria, Farina, Chiesa, Pastorelli e forse Gueye. Sfida salvezza per il Formigine che riceve il Gotico (piacentini a +2): Cattani non ha Laruccia, Carrera, Savino e Marverti, negli ospiti ko Molinelli e Zanaboni. Il Castelfranco (squalificato Romanciuc, infortunati El Hatimi e Abdelazim, Valcavi è andato a Scandiano) trova il Rolo penultimo senza Sgrò, Besea, Papaianni e Zito, da valutare Marani.

Oggi. In campo (15) sei anticipi: in Promozione il Fiorano in cerca di punti salvezza riceve il Baiso, in Prima ’D’ Atletico Spm-San Damaso, in Seconda ’F’ San Vito-Real Dragone, in Seconda ’G’ Solarese-Cabassi, in terza ’A’ Cimone-Castelfranco e in Terza ’B’ Sozzigalli-Gualtierese.

