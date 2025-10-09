Dilettanti - La nuova società punta a volorizzare i ragazzi del posto. Lacalenzanese è realtà. Per riscoprire le radici

Il calcio dilettanti e giovanile vuole sempre più ritrovare uno stretto legame col territorio. Dopo l’Antellese è nata anche Lacalenzanese (scritto tutto attaccato) che vuole rivolgere l’attività soprattutto ai ragazzi e ai giocatori del posto, riscoprendo lo spirito di comunità e del volontariato legato al paese e alla squadra. Il sogno è diventato realtà e il nuovo sodalizio è stato presentato con staff direttivo e rosa giocatori. Lacalenzanese ha organizzato una festa dove erano presenti, oltre alle figure storiche della vecchia Folgor Calenzano, leggende della Federcalcio Toscana, come Maurizio Falco e Vasco Brogi, con un caro ricordo e un caloroso applauso alla memoria di Alessio Facchini. Fra i presenti l’assessore Venturini in rappresentanza del Comune di Calenzano, con riconoscimenti ai giocatori che in questa stagione avranno l’onore di vestire la maglia della propria cittadina partecipando alla Terza categoria.

"Per adesso il mio lavoro è stato relativamente facile - afferma il ds Ciro Aprile - perché la squadra è nata davanti al tavolo di un circolo con la totale disponibilità dei giocatori che ho contattato". L’organigramma de Lacalenzanese. Presidente Fabio Micheloni, vicepresidente Irene Gori, presidente onorario Marcello Paoli. tesoriere e segretario Serena Ceccatelli, direttore sportivo Ciro Aprile, medico sociale Salvatore Cardellicchio. Allenatore Luigi Sansotta, vice Gabriele Bruzzese, allenatore portieri Tommaso Zambri. Dirigenti: Giampaolo Dessi, Daniele Cappelli, Carmelo Armonia, Paolo Ferri.

La rosa della Terza categoria. Portieri: Edoardo Cafissi, Gabriele Gennaro, Andrea Logli. Difensori: F. Amatulli, Niccolò Caciagli, Dario Congiu, Lapo Ferri, Tomas Mignacca, Lorenzo Miranda, Mattia Pacini, Emiliano Paglia, Marco Pancani, Dario Saraci, Manuel Salvini, Matteo Zipoli. Centrocampisti: Marco Aprile, Tommaso Baldi, Youness Hallabou, Imar Hoxha, Filippo Palmeri, Niccolò Pelagotti, Duccio Pini. Attaccanti: L. Amatulli, Klejdi Bala, Francesco Cardellicchio, Tommaso Dessi, Lorenzo Landi, Marcello Marini Grassi, Niccolò Nencini, Giovanni Pelagatti.

Francesco Querusti