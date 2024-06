Dilettanti, la nuova cordata è guidata dal socio di maggioranza Fabrizio Castelli. Formigine, Masi cede dopo 50 anni

L’annuncio arriverà solo oggi, ma dopo 50 anni Marcello Masi ha ceduto il Formigine (da valutare se resterà come presidente onorario). La nuova cordata che subentra è guidata dal socio di maggioranza Fabrizio Castelli (foto), titolare di Frigogel srl, azienda di Sassuolo del settore alimentare, ed ex giocatore anche di Sassuolo e Formigine nonché figlio di Enzo Castelli, storico dirigente e socio al fianco di Squinzi nel Sassuolo calcio; al suo fianco l’imprenditore formiginese Matteo Manelli della Quanture (ex Netmind srl) azienda di consulenza, che con la minoranza di quote sarà il presidente. La parte tecnica sarà affidata ai due formiginesi Gabriele Castelli, già ds dello Smile e dello stesso Formigine, e Gino Mambelli, ex giocatore verdeblù e per tanti anni a Castelvetro (anche come vice allenatore) e quest’anno team manager alla Nextgen, mentre in panchina c’è Francesco Cattani ex Castelfranco.

Panchine. Si riempiono altre due panchine: in Prima la Vis San Prospero ha scelto Alessandro Melli, negli ultimi due anni sulla panchina della Madonnina, ex Villadoro che è stato anche ds a Casalgrande e osservatore per il settore giovanile dell’Udinese, in Seconda la Virtus Cibeno dopo la retrocessione riparte da Gianfranco Regnani, promosso dalla Juniores. Mercato. In Promozione primo colpo della United Carpi che annuncia l’arrivo indifesa di Stefano Sentieri, classe 1990 dal San Felice, confermati anche i difensori Paramatti, Gianasi, Kundome, Vezzani e i centrocampisti Malagoli e Mebelli, dalla Juniores il portiere Guzzinati e Mariconda. Il Montombraro ufficializza Davide Gozzi, attaccante 2002, ex Nonantola e Baracca Beach. Alla Sanmichelese ufficiale in mediana Andrea Tardini (’93) dal Castellarano. Il Fiorano conferma Hoxha e prende dallo Junior Gabriele Manzo centrocampista 2001.

Davide Setti