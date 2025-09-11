Dilettanti. La palla rinviata colpisce il parabrezza dell’auto dell’arbitro. Giudice condanna la squadra di casa a pagare cento euro

La macchina del calcio dilettantistico è ormai in pieno movimento e il prossimo fine settimana prevede incontri molto probanti. Partiti nell’ultimo fine settimana i campionati di Eccellenza e Promozione, sabato 20 e domenica 21 settembre prenderanno il via i tornei di Prima e Seconda categoria. Stessa data per il campionato Juniors Regionale e per la Coppa Marche di 3ª Categoria. Il campionato di Terza categoria invece inizierà sabato 4 e domenica 5 ottobre, cosi come quello della Juniores Provinciale.

Mercato Eccellenza. Il Montegranaro ha ingaggiato l’attaccante Domenico Ruggieri (1998, l’anno scorso con Castiglione del Lago, 5 reti e 6 assist in 13 gare, poi in Abruzzo al Mosciano, dopo una breve parentesi di un mese alla Virtus Cupello. Sempre il Montegranaro ha aggregato in attesa della firma anche il difensore Mattia Lucarini, classe 2002 ed è molto vicino al centrocampista Kalagna Gomis, classe ’96 nella passata stagione prima alla Maceratese e poi al Matelica. Il difensore della Recanatese Giuseppe Bellusci, classe 1989, un passato in serie A è molto vicino ad accasarsi un passo dal Trodica.

Coppa Marche Prima categoria. Girone A. Sabato 13 settembre si gioca la seconda giornata. Il programma. Girone 1: Falco Acqualagna-Real Altofoglia; Mercatellese-Peglio; la classifica: Mercatellese 3, Peglio e Falco Acqualagna 1, Real Altofoglia 0. Girone 2: Olimpia Macerata Feltria- Avis Sassocorvaro (ore 15), riposa Audax Calcio Piobbico. La classifica: Audax Calcio Piobbico 3, O. Macerata Feltria e Avis Sassocorvaro 0. Girone 3: Atletico Mondolfo-Muraglia; Osteria Nuova-Marotta Mondolfo. La classifica Marotta Mondolfo e Osteria Nuova 3, Atletico Mondolfo e Muraglia 0. La terza giornata si giocherà mercoledì 8 ottobre.

Giudice sportivo. Il giudice in merito alla partita di sabato scorso (Coppa Marche girone B) Belfortese R.Salvatori.-Elite Tolentino ha disposto un’ammenda di 100 euro alla Belfortese in quanto durante un’azione avvenuta nel corso del primo tempo di gara, il pallone colpiva violentemente il parabrezza dell’auto dell’arbitro regolarmente parcheggiata ed in custodia alla società ospitante.

Coppa Marche Seconda categoria. Girone 1. Sabato 13 settembre è in programma la seconda giornata. Queste le parite: Santangiolese-Durantina Santa Cecilia (riposa la Vadese), la classifica: Vadese 3 punti, Durantina e Santangiolese 0. Girone 2: Cagliese-Viridissima Apecchio (riposa il Cantiano). La classifica Cantiano 3 punti, Apecchio e Cagliese 0. Girone 3: Fortuna Fano-Vf Adriatico (riposa Isola di Fano). La classifica: Isola di Fano 3, Fortuna Fano e Vf Adriatico 0. Girone 4: Tavoleto- Arzilla (riposa Gradara Calcio). La classifica Gradara Calcio 3, Tavoleto- Arzillla 0.

Amedeo Pisciolini