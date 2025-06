Dilettanti. L’Azzurra Colli si affida ad Alfonsi e ora spera nel ripescaggio

Incertezza sulla struttura dei campionati da un lato e mercato dilettanti che però va veloce e gira a grande ritmo. Partiamo dal campionato di Eccellenza al momento con 17 squadre, almeno sulla carta, al via. E’ pronta a rinunciare l’Atletico Mariner per i noti problemi legati all’impianto di gioco. Potrebbe proseguire la propria attività solo con il settore giovanile, le forze legate alla prima squadra potrebbero andare a convogliare nell’Azzurra Sbt pronta a disputare la seconda stagione in Promozione. Numero dunque che scende a 16 dunque ma che potrebbe ulteriormente scendere: da tenere d’occhio la situazione della Fermana che, se non dovesse essere al via della nuova Eccellenza (in questo caso possibile ripartenza del calcio fermano con la Palmense in Promozione), ecco che scatterebbe un ripescaggio. Incertezza che alimenta dunque speranze di ripescaggio per l’Atletico Azzurra Colli, prima in graduatoria ripescaggio, che nel frattempo ha annunciato il nome del nuovo allenatore. Panchina affidata a Sante Alfonsi, ultime due stagioni alla Civitanovese, ma in passato tecnico della Samb e del Porto D’Ascoli. Segno che la società guarda ad una Promozione ma si tiene pronta all’eventualità del ripescaggio. Alfonsi subentra al timone del Colli, lo scorso anno guidato da Roberto Vagnoni con il tecnico che ha accettato di tornare al Notaresco in Serie D, dove nella stagione 2019-2020 sfiorò addirittura la promozione in Serie C persa per un punto nel serrato duello con il Matelica; con lui ci sarà Manuel Fioravanti già suo vice lo scorso anno proprio nell’Azzurra Colli. Sempre in Promozione novità in panchina anche per il Grottammare, dopo l’addio di Angelo Cetera, la società di è affidata a Luca Campanile, in passato alla guida della Juniores nazionale della Samb ma protagonista in Abruzzo fino alla D con il San Nicolò. Sempre in Promozione nuovo progetto tecnico da parte del Monturano Calcio dopo la retrocessione dall’Eccellenza. Il nuovo direttore sportivo è l’ex bomber Marco Pantone mentre in panchina arriva un monturanese come Emanuele Poggi ex Montecosaro e soprattutto Grottammare. Tanti i volti nuovi anche in squadra con il ritorno dell’esperto difensore Enrico Finucci e del centrocampista Matteo Petruzzelli, entrambi reduci dalla super stagione della Palmense che ha sfiorato la Serie D, in mediana ecco anche Davide Panichi dal Porto Sant’Elpidio mentre in attacco il volto nuovo è quello di Lorenzo Ripa, protagonista in passato con il Tolentino e la Maceratese. In Promozione viaggia forte anche il Monticelli, con la ciliegina sulla torta rappresentata dal ritorno, a distanza di anni, di mister Nico Stallone, tecnico che non ha bisogno di grandi presentazioni a queste latitudini. Tante le conferme in un organico che ha saputo fare bene lo scorso anno con Emanuele Padella in panchina (ora passato in C al Benevento), a partire da quella del bomber Giorgio Galli, 45 primavere per lui e dell’esterno offensivo Andrea Petrucci. Primi due colpi in entrata quelli di Ivan Fazzini e Souleymane Diarra.

Roberto Cruciani