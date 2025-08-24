Dilettanti. Memorial Forzieri, quadrangolare al via

Prende il via oggi il 3° Memorial Enzo Forzieri di calcio dilettanti, organizzato dalla Polisportiva Chianti Nord. La manifestazione si svolge all’impianto sportivo di Strada in Chianti, sul nuovo campo in erba sintetica, con la formula del quadrangolare. Queste le squadre presenti: Audace Galluzzo che prende parte alla Prima categoria, Chianti Nord di Prima categoria, Centro Storico Lebowski di Promozione e Impruneta Tavarnuzze di Seconda.

Oggi si disputano le semifinali: ore 18,30 Audace Galluzzo-Cs Lebowski; ore 21 Chianti Nord-Impruneta Tavarnuzze. La giornata conclusiva si giocherà giovedì 28 agosto: alle ore 18,30 in campo per il 3° e 4° posto, a seguire alle 21 la finalissima per il 1° e 2° posto. Al termine le premiazioni sul campo alla presenza di numerose personalità sportive, dei dirigenti del Chianti Nord e della famiglia Forzieri. L’incasso del torneo sarà devoluto alla Associazione Italiana Leucemia. L’evento vuole ricordare Enzo Forzieri che è stato un grande personaggio dello sport e del calcio fiorentino e toscano.

F. Que.