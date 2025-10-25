Dilettanti. Novoli, il ds Centelli lascia la società

Novità in casa Novoli. La società arancioblù di via Corelli rende noto che Cristiano Centelli ha presentato le dimissioni dal ruolo di direttore sportivo di prima squadra e juniores. Centelli in passato è stato allenatore e responsabile del settore giovanile del Novoli. Dopo alcune esperienze in altri club era tornato nel sodalizio arancioblù due anni fa, subentrando a Stefano Rossi che era passato al Fiesole.

La decisione di interrompere la collaborazione col Novoli è stata presa da Centelli e concordata col presidente Roberto Travagli, a seguito di alcune divergenze su decisioni societarie. Il consiglio direttivo del Novoli calcio ha ringraziato Centelli per il lavoro svolto con l’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni professionali.

Ora il Novoli sta già contattando alcuni direttori sportivi per andare a ricoprire tale ruolo, molto importante per il futuro della società che punta forte sul settore giovanile e sui dilettanti che militano in Prima categoria sotto la regia di mister Alessio Sangermano.

F. Que.