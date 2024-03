Dilettanti oggi in campo

Un mercoledì intenso per i dilettanti, in campo alle 20,30 dall’Eccellenza alla Prima per un turno infrasettimanale.

Eccellenza. Oggi si giocano 7 gare della 10^ di ritorno e il clou è il derby di San Damaso fra Cittadella e Castelfranco, mentre Agazzanese-Nibbiano va a domani e Terre di Castelli-Zola al 20/3: ecco i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi. Cittadella-Castelfranco 1X (ore 14,30): la capolista che ha allungato a +6 deve fare a meno di Caselli squalificato, Serra e De Luca infortunati, per la Virtus quinta a -17 invece infortunati Bertetti, Laruccia e Savino, tornano Nait, Di Marcello, Gibertini e Mantovani. Correggese-La Pieve 2 (20,30): rilanciati dal ritorno alla vittoria, i granata non hanno Rizzo e Margotta squalificati e l’infortunato Guerzoni. Faro-Formigine 2 (20,30): Sarnelli privo dello squalificato Vacondio, indisponibili Binini e Iattici, rientra Pappaianni. Le altre: alle 20,30 Bagnolese-Fidentina (nei reggiani nuovo cambio in panchina, con Rizzo promosso dalla Juniores per Gandolfi), alle 14,30 Colorno-Rolo (sul sintetico) e Salso-Montecchio e alle 15 Fabbrico-Brescello.

Clas. Cittadella 62, Terre di Castelli 56, Correggese 53, Nibbiano 49, Castelfranco 45, Agazzanese e Brescello 39, Formigine 38, Colorno 37, Fabbrico 35, Rolo 34, Salso 30, Montecchio 29, Zola 28, La Pieve 26, Fidentina 22, Faro 20, Bagnolese 9.

Promozione. In campo alle 20,30 la 10^ di ritorno con 8 gare su 9 (domani Castelnuovo-Vianese alle 21 a San Michele). Ecco i pronostici di Corrente: Baiso-Cdr 2 (21 a Castelnovo Monti), Fiorano-United Carpi 2, San Felice-Arcetana 2, Quarantolese-Camposanto X (a Finale), Sanmichelese-Cavezzo 1, Nextgen-Castellarano X2 (a Castelvetro). Le altre: Bibbiano-Scandiano, Vezzano-Montagna (20,45 a Reggio).

In foto: Caesar Tesa della Cittadella in maglia blu.

d.s.