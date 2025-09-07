Dilettanti oggi in campo. Il Montombraro punta su Allegra. C’è il derby Cdr Mutina-Formigine

Si gioca oggi la seconda giornata (15,30) di Eccellenza e Promozione anche se tiene banco ancora il mercato. In Promozione il Montombraro ha preso a centrocampo Diego Allegra (2007) lo scorso nella Juniores Nazionale del Sasso Marconi. In Seconda il Concordia si rinforza in mediana con Antonio Aquino (’96) che arriva dal Reggiolo, ma con alle spalle stagioni in Campania, tra Promozione e Prima con Virtus Avellino e Centro Storico Avellino, poi è stato in Molise giocando con Fc Molise, Mirabello, Matrice e Quartiere Nord Campobasso quindi dal 2021 è salito in Lombardia dove ha vestito la maglia del Gonzaga per 3 anni.

Eccellenza. Nel derby di Campogalliano Cdr Mutina senza Gualdi, il Formigine non ha Cristiani. Il Terre di Castelli è di scena a Castelnovo Sotto col Brescello Piccardo: reggiani privi di Monica, Gianferrari e Carra, negli oronero fuori Barbolini e in dubbio Guidone.

Promozione. Nel girone ’B’ riposa La Pieve. Tutte in casa le tre modenesi che hanno vinto al debutto. La Sanmichelese (out Casini, Minutolo sconta la seconda di 4 giornate) riceve il Camposanto (fuori Maxwell Mensah, il portiere Giovanni Grazia e Gonzales) che aveva riposato alla prima giornata; il Medolla San Felice (squalificato Neri, gioca Maccarinelli in porta, ko Bernabiti) ospita a Medolla la Virtus Correggio del grande ex Boccher (out Lugli, in dubbio Benevelli e Guidetti) e lo United Carpi (Hardy squalificato, ko Malagoli e forse Garlappi) debutta a Fossoli contro il Montombraro (Florini squalificato).

Ingresso gratuito al ’Ferrari’ di Maranello per la sfida fra i biancazzurri (rientra Orlandi, sempre out Guidetti) e la Sammartinese priva di Turri, ma torna Re. A Castelnuovo i biancazzurri (fuori Fontanesi e Goldoni) se la vedono con un Castellarano al completo, mentre la Solierese dell’ultimo innesto Marani ospita la Riese che non ha Mussini, Tortelli e Fall. Nel girone ’C’ (dove il Granamica e mister Di Candilo si sono detti addio per motivi personali del tecnico) il Castelfranco senza Passini e Scardovelli va a Borgo Tossignano col Valsanterno che non ha il portiere Tonini ma i due nuovi Nannetti e Marashi.

Davide Setti