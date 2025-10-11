Dilettanti, oggi otto anticipi. Junior Finale, Gallerani tra i pali. La Pieve cerca la prima vittoria

Lo Junior Finale ha scelto fra i pali Gianluca Gallerani, classe ’95, dopo i ko di Alberghini e Bretta. Già in D a Castelfranco (2013-14), poi in Eccellenza col San Felice, ha vestito le maglie di Vis San Prospero, Cavezzo, Nuova Aurora, Crevalcore, Solarese, Mirandolese, Ravarino e Crevalcore. In Eccellenza ha già giocato due gare con il Terre di Castelli il centrocampista Federico Corsi (2004) ex Sant’Agostino e Mezzolara. In Promozione La Pieve ha preso l’attaccante Luca Pellegrino (’99).

OGGI. Sono 8 gli anticipi che riguardano le modenesi (ore 15). In Promozione La Pieve, ancora senza vittorie, va a Castellarano: reggiani senza Belfasti, Lusoli, Ficarelli e Borghi, nei granata infortunato Loussi, in dubbio Gilli e Davitti, rientrano Belfakir e Tudini Bellei, a disposizione Pellegrino. Le altre gare: Fiorano-Lama (Prima D), Limidi-Saliceta (Seconda E), Venturina-Levizzano (15,30 Seconda G), Solarese-Persicetana (15,30 Seconda H), Gualtierese-Roveretana (15,30 Terza B Re), Vignolese-Fonda Pavullese (Terza A), 4 Ville-Real Montale (Terza B).

DOMANI. In Serie D dopo 2 ko la Cittadella (squalificato Sabotic e infortunati Panfilo e Maini) gioca sul campo della Pro Sesto al completo. In Eccellenza il Formigine (fuori Davoli, Diallo e Maletti, in dubbio Stanco e Guastalli) sfida il Salsomaggiore al completo. Il Terre di Castelli riceve la Fidentina senza Esposito, Tzvetkov, Karapici, Gigli (in Nazionale), in dubbio Palmiero, nei ducali ko Petrelli. La Cdr Mutina senza Ricaldone va a Corticella (al completo). In Promozione la capolista Medolla San Felice va a Masone senza gli squalificati Vanga, Saracino e Leozappa, ko Bugneac. La Sanmichelese riceve lo United Carpi: Azzurro non ha Casini, Ferrari e Paganelli, nei carpigiani out Garlappi e Malagoli, in dubbio Nana. Derby anche fra Solierese (ko D’Ambrosio e Caselli, in forse Boschetti) e Castelnuovo privo dei lungodegenti Nizzoli, Pivetti e Goldoni e di Gilioli e Cavani. In casa il Montombraro (al completo) riceve la Virtus Correggio (out Santini e Lugli). Il Maranello gioca sul campo della Riese (fuori Borghi e Fontanesi), il Camposanto (out Tammaro, Gonzales, Pjolla, Vitiello e Casari) ospita a San Felice lo Scandiano (ko Duci). Riposa il Casalgrande che per la panchina va avanti col vice Dario Castrianni. Nel girone "C" il Castelfranco senza Simonetti e Aracri riceve il Bentivoglio che non ha Panzacchi, Pavan, Raspadori, Piccolo e Minelli.

COPPA ECCELLENZA. Negli ottavi di finale del 12/11 Cdr Mutina-Fiorenzuola e Nibbiano-Terre di Castelli.

COPPA SECONDA. Sorteggiati i quarti del 29/10: San Paolo-Zocca, Spezzanese-Levizzano, Piumazzo-Villadoro, Corlo-Virtus Possidiese.

Davide Setti