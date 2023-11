Dilettanti, oggi si riparte. Saltano soltanto tre gare

Dopo lo stop dei campionati della scorsa settimana, causa l’alluvione che ha colpito la Toscana, si tornerà regolarmente in campo oggi e domani. Tutte le partite del calcio dilettanti regionale sono regolarmente in programma ad eccezione di due gare di Seconda categoria (girone F Daytona-Eurocalcio Firenze e nel girone E Spedalino Pistoia-Montale) e una nei Giovanissimi regionali (girone D Lanciotto Campi-Casellina, spostata a mercoledì 1511 alle 17,30).

Il Comitato Regionale Figc-Lnd ha ufficializzato che l’attività verrà ripresa con la giornata successiva a quella del rinvio per maltempo, mentre i recuperi dei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria saranno messi in calendario sabato 23 dicembre. Importante però la possibilità per le società partecipanti ai campionati regionali Dilettanti e Giovanili, tramite accordi fra le parti interessate, di poter disputare la gara di recupero individuando una data anche diversa da quella stabilita dal Comitato purché antecedente all’inizio del girone di ritorno.

"Le società avranno la possibilità - afferma il presidente del Comitato Toscana, Paolo Mangini - di effettuare i recuperi, che si potranno già decidere su accordi fra i club interessati, da mercoledì 22 novembre all’inizio del girone di ritorno previsto per domenica 7 gennaio. Abbiamo deciso di ampliare questo periodo temporale per dare maggiori possibilità a tutti di trovare la data a loro più adatta. Questo per i campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria e anche per gli Juniores, Allievi, Giovanissimi Regionali e il calcio Femminile. Le Delegazioni Provinciali a breve daranno ulteriori indicazioni".

Francesco Querusti