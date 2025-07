DILETTANTI. Oltrepò, si parte male. Stop al presidente e un punto di penalità

BRONI (Pavia)Amaro inizio di luglio per l’Oltrepò, che nella scorsa stagione al suo primo anno in serie D ha ottenuto una meritata salvezza.La Procura Federale ha inflitto tre mesi di squalifica al presidente Fabrizio Catenacci, 250 euro di ammenda e un punto di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato.Il provvedimento si riferisce alla vicenda di mister Agostino Mastrolonardo - stagione 2023/2024, campionato di Eccellenza - e in particolare al mancato rispetto del contratto (non pagati alcuni stipendi rimanenti rispetto alla durata complessiva dell’impegno di un anno concordato da entrambe le parti). Il tecnico milanese che in quella stagione venne sollevato dall’incarico dopo otto giornate (5 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta) per essere sostituito da Paolo Barbieri (che dopo un superlativo girone di ritorno ottenne la promozione nel massimo campionato dilettantistico), è stato assistito dall’Associazione allenatori e temendo che la vicenda si potesse protrarre oltre il dovuto ha fatto causa, con la sentenza sopra citata arrivata nelle scorse ore dopo un’anno.

Raffaele Sisti