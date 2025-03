Dilettanti. Partite fermate in zona rossa. Stop al giovanile in provincia

Il maltempo ferma solo parzialmente l’attività regionale, sia dilettanti che giovanile. La Delegazione Provinciale di Firenze invece ha annullato e sospeso tutto il programma del fine settimana e non si giocherà nessuna gara. Queste le decisioni pubblicate sul Comunicato ufficiale del Comitato Toscana Figc-Lnd: "A causa degli eventi atmosferici che stanno colpendo la nostra Regione, dell’allerta meteo codice rosso emanata dalla Regione Toscana e delle ordinanze ricevute da alcune amministrazioni comunali, il consiglio direttivo del Comitato ha stabilito di rinviare le gare dei campionati regionali in cui sono coinvolte squadre (in casa o fuori) delle zone rosse, in programma nella giornata odierna. Nelle gare dove nessuna delle due squadre è in zona rossa si gioca. Resta inteso che al momento le partite in programma per domenica 16 marzo si disputeranno regolarmente, tranne quelle già rinviate con specifica ordinanza comunale e nella massima attenzione all’allerta meteo".

Le gare dilettanti a oggi rinviate d’ufficio causa il maltempo. Eccellenza Girone A: Montespertoli-Castelnuovo Garfagnana. Promozione Girone A: Forte dei Marmi-San Giuliano; Girone B: San Miniato Romaiano-Castelfiorentino; Girone C: Sansovino-Luco Mugello e Audax Rufina-Dicomano. In Prima categoria Girone B: Acciaiolo-Sanromanese; Girone D: Sagginale-San Godenzo. Negli Juniores Under 19 regionali tanti i rinvii di gare odierne per le squadre fiorentine.

F. Que.