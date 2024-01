Dilettanti. Prima, Seconda e Terza, oggi la sosta

Oggi si consumano i turni di Coppa, dalla Prima alla Terza Categoria ma dal prossimo weekend si torna a far sul serio con i vari campionati dell’Emilia-Romagna, a parte Eccellenza e Promozione che hanno già dato il via alle danze. Per tutti i tornei in questione inizia il girone di ritorno con 15 partite per la Prima, 13 per la Seconda e 12 per la Terza, anche se le giornate qui saranno 13 per via del turno di riposo. Nel girone G di Prima Categoria è lotta aperta tra Frugesport e i cesenati del San Vittore che guidano la classifica con 34 punti ed entrambe giocheranno in casa rispettivamente il derby col Savarna e la sfida col Santa Sofia. Nel girone E, invece, l’unica ravennate è la Virtus Faenza, ora sesta ad un passo dalla zona playoff. In Seconda e Terza tutte le ravennati sono grandi protagoniste.

u.b.