Dilettanti. Sandro Vignini Vicchio. Un rilancio ambizioso

La rinascita del Vicchio, società che per storia e blasone è un punto di riferimento del Mugello. La Sandro Vignini Vicchio ha una nuova struttura direttiva guidata dal presidente Fabio Mazzoni: "L’obiettivo del nuovo corso - afferma - è ripartire con forza dalla scuola calcio e dal giovanile con tecnici preparati e un’ottima organizzazione. Stiamo portando avanti progetti importanti per una costante crescita, con impegno e professionalità per mettere in pratica gli insegnamenti dei più esperti e la voglia di emergere dei giovani. Particolare attenzione sui ragazzi/e e allo stile di vita considerandoli il cuore pulsante del calcio del futuro".

Lo staff tecnico è composto da Massimiliano Nardoni direttore sportivo Prima squadra e Juniores, Paolo Omoboni direttore sportivo settore giovanile, Cesare Grati responsabile tecnico scuola calcio fra i fondatori della Sandro Vignini, Alessio Vinci preparatore dei portieri. "Fra gli obiettivi - precisa Andrea Lorini - diventare un polo tecnico ed educativo del territorio e riferimento per i giovani e le famiglie del Mugello. Possiamo vantare la filiera del calcio al completo: Prima squadra dilettanti, Amatori, Juniores, tutte le categorie giovanili e una scuola calcio di alto livello per un totale di circa 300 tesserati. Ogni annata ha almeno due istruttori con circa 26 allenatori, abbinando la preparazione calcistica all’aspetto educativo.” Fra le priorità la ristrutturazione dell’impianto sportivo con l’urgente realizzazione di un campo sussidiario in erba sintetica e il sindaco Francesco Tagliaferri si è messo a disposizione per trovare congiuntamente alla società finanziamenti che possano far diventare il sogno una realtà.

Completano i quadri il dg Daniele Zagli, il responsabile tecnico Massimo Cappelli, con tesoriere Sara Graziani, responsabile impianti Fabrizio Cecconi, referente rapporti istituzionali e comunicazione Andrea Lorini, responsabile segreteria Niccolò Zuccagnoli, addetti ai social e informativa del club Matteo Cappelli e Lorenzo Zagaria. Presidente onorario è Martina Vignini, la figlia dell’indimenticato Sandro a cui è dedicata la società amaranto.

Francesco Querusti