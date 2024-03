Dilettanti. Sangiorgese e Palmense di platino, oggi derby in salsa elpidiense

Promozione sempre più incerta e ricca di emozioni con il Matelica che allunga (forse) definitivamente battendo il Corridonia mentre arrivano successi di platino per la Sangiorgese Monterubbianese in casa dell’Aurora Treia e per la Palmense contro il Trodica. Pesante in chiave secondo posto quello dell’Atletico Centobuchi ora distante appena una lunghezza dalla Vigor Castelfidardo, in pazza d’onore, di scena oggi sul terreno del Potenza Picena. Ecco il quadro completo dei risultati e il programma dell’Eccellenza.

Eccellenza. Castelfidardo-Osimana, Jesina-Chiesanuova, Ksport Montecchio-Civitanovese, Montefano-Monturano, Montegiorgio-Atletico Azzurra Colli, Montegranaro-Urbania, Sangiustese-Maceratese, Tolentino-Urbino

Promozione B. Monticelli-Appignanese 1-1, Atletico Centobuchi-Casette Verdini 2-1, Aurora Treia-Sangiorgese 1-2, Matelica-Corridonia 2-1, Palmense-Trodica 2-1, Rapagnano-Cluentina 0-1, Elpidiense Cascinare-Porto sant’Elpidio (oggi), Potenza Picena-Vigor Castelfidardo (oggi)

Prima Categoria. Girone C: Pinturetta-Cingolana 1-2 Girone D: Castel di Lama-Real Elpidiense 3-2, Afc Fermo-Azzurra Sbt 2-3, Centobuchi-Piceno Utd 1-4, Comunanza-Castoranese 2-1, Cuprense-Montottone 6-0, Real Montalto-Real Eagles Virtus Pagliare 3-1, Futura 96-Piane Mg 0-2, Grottammare-Offida 6-0

Seconda Categoria. Girone E: Csi Recanati-Casette D’Ete 1-2 Girone G: Monte San Pietrangeli-Grottazzolina 1-1, Vis Faleria-Gmd Grottammare 6-1, Avis Ripatransone-Campofilone 3-0, Invictus-Valtesino 2-2, Montefiore-Tirassegno 1-1, Pedaso-Usa Fermo 3-0, Mandolesi-Recreativo Pse 3-3, Petritoli-PonzanoGiberto (oggi) Girone H: Agraria Club-Vigor Folignano 1-0, Audax Pagliare-Acquaviva 3-1, Castignano-Monteprandone 1-2, Forcese-Jrvs Ascoli 1-3, Olimpia Spinetoli-Atletico Porchia 3-0, Piazza Immacolata-Croce Casale 2-1, Santa Maria Truentina-Maltignano 3-2, Venarottese-Acquasanta 0-3.

Roberto Cruciani