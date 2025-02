Dilettanti. Scontro di gioco con l’Ancona. Paura per un giovane Canarino

Sabato ricco di emozioni ma anche con qualche paura. Siamo nel campionato Juniores Nazionale, al Dorico va in scena Ancona-Fermana (risultato finale 4-0 per i dorici). Dopo un violento scontro di gioco fortuito "testa a testa" con un avversario, un calciatore della Fermana rimane a terra perdendo i sensi. Prontissimo l’intervento dei sanitari presenti che sono interventi prontamente con il ragazzo che ha ripreso i sensi in appena 30 secondi. Contattata la centrale del 118 ha fatto intervenire la Croce Gialla di Ancona con il ragazzo che ha lasciato lo stadio sulle proprie gambe, trasportato al Torrette per i dovuti accertamenti del caso, insieme ad un dirigente della Fermana. I complimenti per il pronto intervento ai sanitari presenti sono arrivati da entrambe le società. Per uno spavento rimasto fortunatamente solo tale, tante emozioni nelle gare disputate dalla Promozione fino alla Seconda Categoria, con le attenzioni di oggi interamente rivolte al campionato di Eccellenza e alla capolista Trodica in Promozione, di scena a Cascinare, per tentare l’allungo vincente. Sempre in Promozione continua il rilancio della Sangiorgese e anche il successo pesante in trasferta del Colli Ecco il quadro completo.

Eccellenza. Alma Juventus Fano-Sangiustese, Monturano-Urbino, Chiesanuova-Tolentino, Ksport Montecchio-Montegranaro, Maceratese-Matelica, Osimana-Fabriano Cerreto, PortualiDorica-Montefano, Urbania-Atletico Mariner

Promozione B: Azzurra Sbt-Atletico Azzurra Colli 0-1 (Rinaldi), Casette Verdini-Palmense 1-1 (Ferrari; Matteo Nazziconi), Cluentina-Sangiorgese 1-3 (Camilloni; Raschioni, Gibellieri, Pistelli), Grottammare-Monticelli 0-0, Montegiorgio-Corridonia 0-0, Porto Sant’Elpidio-Aurora Treia 0-0, Settempeda-Vigor Montecosaro 3-3 (Massini, Cappelletti, Rango; Tidei, Tulli, Beruschi), Elpidiense Cascinare-Trodica (oggi)

Prima Categoria. Girone C: Casette D’Ete-Castelraimondo 0-0, Montecosaro-Real Elpidiense 1-0 Girone D: Invictus-Real Eagles Virtus Pagliare 1-2, Piceno United-Pinturetta 1-3, Acquasanta-Castel di Lama 0-0, Afc Fermo-Castoranese 6-1, Cuprense-Centobuchi 3-0, Real Montalto-PedasoCampofilone 2-1, Futura 96-Comunanza 4-1, Offida-Petritoli -0

Seconda Categoria. Girone G: Corva-Salvano 0-2, Monte San Pietrangeli-Tirassegno 0-1, Mandolesi-Monte San Martino 2-2, Vis Faleria-Atletico M.U. 3-2, Avis Ripatransone-Montottone 0-1, Montefiore-Usa Fermo 2-0, Piane Mg-Grottazzolina 3-0, PonzanoGiberto-Valtesino 3-2 Girone H: Monteprandone-Venarottese 0-2, Mozzano-Atletico Porchia -2, Castignano-Acquaviva 1-0, Croce Casale-Olimpia Spinetoli 2-1, Maltignano-Atletico Gmd 3-1, Piazza Immacolata-Jrvs Ascoli 1-4, Vis Stella-Santa Maria Truentina 1-0, Vigor Folignano-Agraria Club 2-1