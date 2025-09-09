Dilettanti, serie D: un pareggio con tante polemiche

Un pareggio con tante recriminazioni da una parte e dall’altra nella sfida tra Atletico Ascoli e L’Aquila. Da una parte gli ospiti di Mister Sandro Pochesci, per due volte in vantaggio e due volte recuperati dagli indomiti ascolani. Dall’altra i bianconeri di Mister Simone Seccardini poco lucidi e anche poco fortunati nei minuti finali quando potevano portare a casa l’intera posta in palio.

E’ stata comunque una gara piacevole, ben giocata da entrambe le squadre con l’Atletico forse un po’ troppo timoroso all’inizio con quella disattenzione che ha concesso a Banegas una ghiotta opportunità dopo pochi minuti dal via. Anche sul piano del palleggio il centrocampo de L’Aquila guidato dall’ex Ascoli Marcel Buchel è sembrato di qualità superiore e più volte le giocate del regista del Liechtenstein hanno messo in difficoltà la retroguardia dell’Atletico Ascoli.

Va detto poi che il centravanti rossoblù Luca Di Renzo ha fatto due grandi gol. Sul primo magari poteva starci una trattenuta su De Santis, ma sul secondo ha fatto un capolavoro colpendo al volo di tacco il pallone crossato dalla destra e infilando la sfera all’angolino opposto. Non gli è stato da meno il bianconero Mattia Sardo, opportunista sul primo gol del pari e balisticamente straordinario nel tiro a giro sulla rete del definitivo 2-2.

Insomma i quasi 600 presenti di cui 250 ospiti, si sono certamente divertiti. L’Aquila che si è confermata una delle big del campionato e Atletico Ascoli che non ha certamente sfigurato ed ora è pronto ad affrontare in trasferta il Notaresco di Mister Roberto Vagnoni e dell’ex Andrea Scarpantonii, ascolano classe 2007, cresciuto nelle giovanili bianconere e ora nelle file degli abruzzesi. Un campionato che dopo la prima giornata vede proprio il Notaresco in vetta assieme a Sammaurese, Ostiamare, Giulianova e Vigor Senigallia.

Valerio Rosa