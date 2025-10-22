Dilettanti. Torna la "Scarpa d’Oro Mugellana»

Anche per la stagione 2025/2026 è stata confermata la "Scarpa d’Oro Mugellana", il trofeo che va a premiare i bomber delle squadre di Mugello, Alto Mugello e Valdisieve impegnati nei campionati dalla Promozione alla Seconda Categoria, giunta alla ventitreesima edizione. Il trofeo, come ogni anno, resta legato alla trasmissione "Contropiede", in onda tutti i lunedì alle 18.45 su Radio Mugello e condotta da Alessio Barletti, Marco Gianassi e Pietro Ballini. La classifica comporta un diverso coefficiente per il quale vengono moltiplicati i gol realmente realizzati: 1,50 per la Promozione; 1,25 per la Prima Categoria e 1 per la Seconda Categoria. Dopo le prime giornate al comando della graduatoria con 6,25 punti c’è un centrocampista, l’esperto Monetti della Gallianese, che ha già realizzato cinque reti in Prima Categoria, quattro delle quali su calcio di rigore. Al secondo posto Ceramelli dell’Audax Rufina (Promozione) con 4,50, poi Clementi del Sagginale (Seconda Categoria) con 4 e Orlandi della Gallianese con 3,75.