Dilettanti, tutti in campo alle 14.30. Riflettori sul derby di Formigine. Il Terre decimato atteso a Rolo

Tutti in campo alle 14.30 oggi i dilettanti. In Eccellenza (11^ di ritorno) riflettori sul derby di Formigine dove la capolista Cittadella prova a dare un altro colpo sul gas contro i verdeblù in emergenza (out Binini, Iattici, Deri e Ashong), mentre Salmi, che ha vinto 9 delle ultime 10, non ha Serra e De Luca, ma torna Caselli. Alle spalle di Vernia e soci prova a tenere il passo il Terre di Castelli (-9 con una gara in meno, nella foto Pigozzi, sulla destra), che ha pagato a caro prezzo il tour de foce fra campionato e coppa (mercoledì il ritorno a Massa Martana) e si presenta oggi a Rolo senza 9 pedine: gli infortunati Scarlata, Ben Driss, Gargano, Pampaloni, Iori ed Operato, che si aggiungono ai noti lungodegenti Massari, Gozzi e Uhunamure ormai fuori da tempo, mentre anche Stanco è in dubbio. Nella corsa playoff è una gara cruciale per per il Castelfranco quinto, che riceve l’Agazzanese inseguitrice a -5 senza gli infortunati Savino, Bertetti e Laruccia e lo squalificato Ceccarelli. In coda La Pieve prova a cancellare il ko di Correggio ospitando il Fabbrico senza lo squalificato Rizzo e l’infortunato Guerzoni, in dubbio Margotta e Canalini. In Promozione (11^ di ritorno) sono tre i derby, quello di Campogalliano fra Cdr e San Felice, quello fra United Carpi e Castelnuovo e quello salvezza fra Camposanto e Nextgen, trasferta tutta in salita per la Quarantolese e Viano, poi ci sono Castellarano-Sanmichelese, Montagna-Fiorano e Scandiano-Cavezzo.

Ieri. Così nelle gare di ieri: in Seconda ’G’ Audax-Real Maranello 1-3, in Seconda ’F’ Limidi-V. Mandrio 0-1, in Seconda ’H’ Junior Finale-Sanmartinese 3-2, in Terza ’A’ Real Modena-Eagles 0-1 e in Terza ’B’ Rinascita Budrione-Monari Nasi 1-0.

Davide Setti