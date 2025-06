Dilettanti. Un tris per la Madonnina. Modenese, c’è Mineo

Arrivano le prime cinque conferme in casa La Pieve: vestiranno ancora granata Boriani, Iazzetta, Cataldo, Cristian e Pepe. In Prima primi tre colpi per la Madonnina che ha definito l’arrivo del difensore 2001 Simone Vullo dal Cavezzo (ex Solierese e San Prospero Correggio), del difensore 2005 Leonardo Vecchi dal Corlo (ex Smile e Formigine) e del portiere ’94 Edoardo Pagani (nella foto) dal Casalgrande, già con le maglie di Consolata, Montagna e Scandiano. Dopo 3 anni saluta il portiere Luca Tosi (2002) che va alla Solierese, liberati anche Boschetti, La Morgia e Ruspaggiari (per fine attività). La Modenese ha chiuso il primo arrivo con Riccardo Mineo, terzino ‘99 che era ripartito dopor un infortunio dalla Cognentese in Terza ma ha sempre giocato in Eccellenza fra Solierese, Formigine e Castelvetro, rimane Matteo Montorsi e saluta Mascia per fine prestito al San Paolo. In uscita dal Polinago dopo Makdouli (andato al Fox) anche Giannotti e Bassani. Lo Junior Finale ha confermato Ragazzi e Grandi. Il Colombaro conferma Borelli, la Mirandolese va avanti con Marzolo, Ficarelli e Bianchi. Sul mercato l’attaccante esterno Matteo Barani (2002), l’anno scorso prima in Eccellenza a Scandiano e poi nella seconda parte a Ganaceto. Cresciuto nel Sassuolo, dove è arrivato fino alla Primavera, ha debuttato in D col Lentigione e per 2 anni è stato in Eccellenza a Castelfranco, può giocare anche da trequartista. SPAREGGI. Domenica Vianese-Monastir si gioca al "Mirabello" di Reggio, ritorno il 15 in Sardegna.

d.s.