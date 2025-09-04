Dilettanti: verso le prime partite ufficiali. Via alla Coppa Toscana di Prima e Seconda

Dopo la Coppa Italia di Eccellenza e Promozione che ha preso il via domenica scorsa, domenica prossima inizierà anche la prima giornata dei triangolari di Coppa Toscana di Prima e Seconda categoria. Il fischio d’inizio del primo turno è previsto per le 15.30 ed il programma si annuncia interessante: tante squadre si sono rinnovate e per tutte le formazioni, che hanno ripreso la preparazione circa tre settimane fa, la coppa rappresenta una sorta di galleria del vento in vista dei rispettivi campionati.

Da seguire con attenzione CQS Tempio Chiazzano–Montagna Pistoiese (con la perdente che affronterà l’Atletico Spedalino il 14 settembre) che avrà luogo al Butelli. Gli ospiti allenati da Zinanni sono reduci da un 3-1 imposto in amichevole al Prato Nord (a Gavinana) e puntano ad iniziare nel migliore dei modi. D’altro canto, anche la nuova società nata dagli sforzi congiunti di CQS Pistoia ed Unione Tempio Chiazzano mira ad iniziare al meglio, per trovare un’ulteriore conferma del progetto tecnico. Occhio anche ad AM Aglianese–Intercomunale Monsummano (con Quarrata ad attendere l’esito del primo incontro) alla stessa ora al Barontini. I neroverdi di mister Matteoni (che dopodomani dovrebbero presentare ufficialmente la squadra, in Comune) hanno superato i pratesi del Tavola (2-0) nello scorso test e sembrano già in palla.

Lo stesso giorno, come detto in contemporanea, si disputerà anche la Coppa Toscana di Seconda e saranno impegnate anche diverse compagini di Pistoia e provincia. Al Bramalegno, il Chiesina Uzzanese di Salvadori (che nel pre-campionato si era aggiudicato il Memorial Valtero Meliani) sfiderà l’Academy Tau, mentre al Perugi la Virtus Montale se la vedrà con l’Olimpia ripescato in Seconda dopo la retrocessione. A Larciano, si misureranno Montalbano Cecina e Pistoia Nord, mentre allo Strulli di Monsummano il Cintolese attenderà il Borgo a Buggiano affidato ancora una volta a coach Biagi.

Nelle successive due giornate, previste per il 14 settembre ed il 24 settembre successivi, entreranno in scena anche Pescia, San Niccolò e San Felice. Le gare di Coppa Toscana di Prima e Seconda categoria saranno in primis l’occasione perfetta per mettere ulteriore "benzina" nelle gambe, oltre che per affinare ulteriormente gli schemi in vista del campionato. Ma è pur vero che vincere aiuta a vincere e che perdere non piace a nessuno. Ecco perchè, a conti fatti, è già arrivato il momento di fare sul serio.

Giovanni Fiorentino