Dilettanti/Promozione. Grande La Pieve . Vince col Castellarano

la pieve

3

castellarano

1

LA PIEVE N.: Ortensi, Tudini, Passerini (69’ Diallo), Timperio, Gobbi, Casarano, Esposito (79’ Zanoli), Boriani, Carpeggiani, Cataldo (87’ Parrini), Gilli. A disp.: Calzati, Pepe, Montorsi, Monaco, Gibertoni, Traversi. All. Barbi

CASTELLARANO: Brevini, Gazzini, Longu (51’ Pacella), Bertolani (75’ Teneggi (90’ Maestri)), Minutolo, Borghi, Lusoli, Saccani (80’ Baldelli), Travagliati, Ferrara, Ficarelli. A disp.: Rizzo, Guicciardi, Vandelli, Giuliani, Animah. All. Lodi Rizzini

Arbitro: Mariano di Bologna

Reti: 24’ Cataldo, 35’ (rig.) Gilli, 57’ Borghi, 86’ Casarano

Note: ammoniti Ferrara e Ficarelli

Grande impresa de La PIeve che batte il Castellarano secondo e aggancia la zona playoff. Al 24’ cross di Carpeggiani e deviazione vincente di Cataldo. Al 35’ tocco di mano in area di Lusoli e calcio di rigore trasformato da Gilli per il 2-0. Al 57’ è Borghi a trovare il tiro vincente in mischia da calcio d’angolo. All’86’ tiro di Timperio dalla sinistra respinto da Brevini ma è Casarano in tap in a fare 3-1.