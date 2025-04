Dimissioni a catena nel Ceparana Calcio: Montefiori lascia il ruolo di direttore sportivo

Burrasca nel settore giovanile del Ceparana Calcio con le dimissioni del direttore sportivo Lorenzo Montefiori, che si uniscono a quelle del direttore tecnico Zoran Gjorgiev e del direttore generale Matteo Centi. "Di comune accordo col presidente Bancallari ho deciso di lasciare il mio incarico da direttore sportivo – spiega Montefiori – Sono fiero del lavoro svolto, mirato ad una crescita costante ed esponenziale, sia tecnica che umana. In questi 3 anni siamo passati da 40 a 230 atleti, abbiamo ricostruito un settore giovanile che non esisteva più, inserendo man mano i migliori tecnici, oltre a figure di spicco, nel panorama calcistico ligure e toscano, come Matteo Centi e Zoran Gjorgiev, due addetti ai lavori da cui abbiamo tutti solo da imparare. Ho sempre pensato che una società ed i suoi tesserati possono crescere solo se, gradualmente, vengono inserite persone di livello superiore".

Montefiori non manca di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. "Chi mi ha ostacolato evidentemente preferisce dormire sugli allori e godersi il ’giocattolino’, come fosse roba propria e non una realtà importante che rappresenta Ceparana e l’intero comune di Bolano. Ne prendo atto con grande rammarico ed è normale le nostre strade si dividano. Un vero peccato, perché eravamo riusciti anche a riportare il gioco del calcio nei nostri borghi. I successi di partecipazione dei nostri ragazzi al ’Borgo Incantato’ di Bolano e di tutta Ceparana alla presentazione dello scorso anno hanno riavvicinato la realtà calcistica a quella dei residenti. Questo lavoro stava riportando il Ceparana ai fasti di anni fa: è un vero peccato che, per l’interesse di pochi, non si voglia continuare su questa strada".

Non mancano anche i ringraziamenti "al presidente Bancallari e Salvatore Davenia; mando un forte abbraccio ai nostri ragazzi e alle loro famiglie, augurando loro ogni bene. Lascio con la coscienza pulita, consapevole di aver dato tutto, di aver lavorato con correttezza, professionalità e rispetto per il club e tutto il comune di Bolano".

Ilaria Gallione