Dionigi fa le carte al match: "Magnani più no che sì"

Mister Dionigi, la sosta è servita a recuperare un po’ di energie oppure avrebbe preferito continuare e cavalcare l’onda emotiva del successo col Cesena? "Penso sia servita perché eravamo un po’ a corto di energia e l’abbiamo sfruttata per lavorare e portare in forma chi era un po’ più indietro. Credo che questi allenamenti così serrati ci daranno frutti fino alla prossima sosta (15-16 novembre, ndr)".

Avrete finalmente Magnani al massimo? "In realtà Giangiacomo ha avuto qualche problemino dopo la partita col Cesena e si è allenato solo questa settimana, cercando di centellinare un po’ gli sforzi. Come aveva già anticipato il ragazzo, prima dello spezzone al ‘Manuzzi’ aveva giocato l’ultima partita il 4 di maggio. Stiamo facendo un percorso per riportarlo a regime. Credo che se non giocherà col Bari, nelle altre dovremmo averlo".

Chi invece non riposa mai è Portanova che, da marzo ad oggi, con 7 reti è il terzo miglior marcatore della Serie B dietro solo a Gliozzi (8) e Pojhanpalo (11). La sua crescita nelle due fasi è inarrestabile. "Da quando sono arrivato io credo che sia cresciuto molto anche dal punto di vista tattico. Lui è un istintivo, un generoso e a volte te lo trovi anche in alcune zone di campo dove non dovrebbe essere. Questa sua maturazione e questa sua capacità di fare le due fasi lo porterà a giocare a livelli ancora più alti, dove gli auguro di arrivare. Ultimo, ma non per importanza, il fatto che quest’anno dopo diverso tempo abbia fatto tutta la preparazione estiva".

Oltre a lui anche Papetti che è il giocatore di movimento più utilizzato… "Vorrei sottolineare che Papetti si è adattato un po’ in tutte le partite. Non è un difensore centrale, ma un braccetto di destra, eppure è praticamente dall’inizio del ritiro che devo farlo giocare lì. Qualcosina avrà sbagliato ma nel complesso sta facendo bene".

Cosa si aspetta dal Bari? È una squadra che sta faticosamente provando ad uscire dalla crisi, ma che è partita con obiettivi molto ambiziosi. "Hanno preso giocatori importanti per la categoria e hanno un allenatore che stimo ed è un amico (Caserta, ndr). Io dico solo che noi dobbiamo andare forte, facendo 90 minuti di corsa, restando belli aggressivi. Tra l’altro Bari è una piazza a cui mi lega un bel ricordo da calciatore e il mio vice (Sibilano, ndr) è cresciuto lì".

Che sistema di gioco utilizza Caserta? "Può giocare sia a tre che a quattro, quindi non abbiamo grandi punti di riferimento, ma noi abbiamo sempre lavorato per affrontare avversari sia in un modo che nell’altro. Credo che i ragazzi siano pronti".

Di fronte ci sarà Meroni, un ex che ha lasciato un bel ricordo. "È un ragazzo splendido che ho avuto anche a Cosenza e che l’anno scorso ha dato un grande contributo. In estate sono state fatte delle scelte anche per questioni di budget, in quel ruolo è arrivato Magnani, avevo Rozzio… Ma nulla toglie alla bravura del ragazzo".