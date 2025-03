Disastro Intercomunale. Ora ha un piede in Prima

Int. Monsummano

0

Firenze Ovest

1

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Alessiani (31’ st Robusto), Ghimenti, Moncini, Vitiello, Agnorelli (40’ st Citti), Gemignani (33’ st Braccesi), Dal Poggetto, Guarisa, Maiorana, Marseglia (40’ st Natali). A disp. Bonciolini, Gabadoni, Saquella, Lanzilli, Drca. All. Vitiello.

FIRENZE OVEST: Carli, De Felice (42’ st Manetti), Ussia, Ammannati, Sottili, Ciofi, Marrani, Baluganti, Petracci (25’ st Taoufik), Pecchioli (10’ st Angiolini), Nieri. A disp. Soccodato, Scozzari, Ermini, Piazza, Giannini, Chiarello. All. Governi.

Arbitro: Giusti di Livorno.

Marcatore: 30’ st Marrani (rig.).

Brutta sconfitta dell’Intercomunale Monsummano, che perde in casa per contro il Firenze Ovest lo scontro diretto per la salvezza. Un gol segnato su calcio di rigore da Marrani condanna gli amaranto ad una sconfitta che pesa tanto, e che forse allontana i monsummanesi dalla lotta per i playout.

La cronaca. Nel primo tempo la gara è bloccata. Guarisa e Petracci ci provano ad impensierire Carli e Grasso, senza però riuscire a trovare la via del gol. Anche nel corso della ripresa la musica in campo non cambia. La dea bendata non aiuta Guarisa, che a botta sicura tira verso la porta difesa da Carli, centrando la traversa. Sulla ripartenza la sfera arriva Petracci, che entra in area e viene atterrato dall’allenatore-giocatore Vitiello (nella foto). Rigore che Marrani con freddezza realizza. Le successive sostituzioni operate dall’Intercomunale Monsummano, che portano all’ingresso di Robusto, Braccesi, Citti e Natali al posto di Alessiani, Agnorelli, Gemignani e Marseglia, non cambiano le sorti dell’incontro. Gli amaranto ora sono penultimi in classifica, con soli 18 punti all’attivo, ed un distacco di sette lunghezze dal Valdinievole Montecatini, che ad oggi sa tanto di probabile retrocessione in Prima categoria.

Simone Lo Iacono