Disco rosso. Aurora, niente da fare con la Sangiorgese

Sangiorgese

3

Aurora Treia

0

SANGIORGESE MONTERUBBIANESE: Grandi, Neziri (1’st Felloussa), Frinconi, Iuvale, Raschioni, Smerilli, Murazzo (23′ st Gentile), Di Gennaro (40’st Shakaj), Ricci (16′ st Pampano), Venturim, Frascerra (36′ st Petrarulo). All. Mengoni.

AURORA TREIA: Frascarelli, Massimi, Marchetti (36′ st Romanzetti), Fratini (42′ st Capradossi), Armellini, Filacaro, Ripa (29′ st Ramadori), Pocci, Chornopyschuk, Capponi (37’pt Perfetti) Cervigni. All. Compagnoni.

Arbitro: Valla di Pesaro.

Reti: 1′ Ricci, 18′ st Felloussa, 47′ st Gentile.

I padroni di casa passano subito in vantaggio dopo un giro di lancette con Ricci. L’ Aurora Treia non riesce ad alzare la testa. La Sangiorgese Monterubbianese è padrona del campo. Nella ripresa Felloussa raddoppia con una splendida rovesciata. I locali poi sfiorano il tris, ma la traversa salva gli ospiti. In recupero la Sangiorgese Monterubbianese arrotonda il risultato con la rete di Gentile. Niente da fare per la formazione ospite, che dovrà rialzarsi in fretta per abbandonare i bassi fondi.