Disco rosso. Casette Verdini battuto. Festeggia l’Azzurra Sbt

Casette Verdini

Azzurra Sbt

Carnevali, Ferrari (24’ st Poloni), Menchi (33’ st Gentilucci), Moschetta, Ciurlanti, Telloni, Tidiane (41’ st Midei), Corrado (21’ st Forte), Latini, Del Brutto (34’ st Giaccaglia), Romanski. All. Lattanzi.

AZZURRA SBT: Shiba, Crementi, Pasquali (45’ st Khouaja), Piunti, Manoni, Carminucci, Cameli (17’ st Depanicis), Rossi, Massi, Bolzan (17’ st Schiavi), Palladini (41’ st Orsini). All. Morelli.

Arbitro: Denti di Pesaro.

Reti: 17’ Palladini, 13’ st Del Brutto, 22’ st De Panicis.

L’Azzurra Sbt sblocca il risultato con Palladini (17’) il cui contropiede è micidiale. Il Casette Verdini reagisce e tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa invoca il rigore per due falli di mano non rilevati dall’arbitro. Al 18’ della ripresa l’attaccante del Brutto firma il pareggio sfruttando nel migliore dei modi l’assist di Latini. Quando la partita sembra essere in mano dei locali arriva il raddoppio ospite con De Panicis. Nel finale Shiba è protagonista di due interventi di rilievo, specie sul colpo di testa di Moschetta.