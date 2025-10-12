Disco rosso. Castel di Lama festeggia. Borgo Mogliano battuto
Castel di Lama 3 Borgo Mogliano 1 : Capacchietti, Hoxholli (40’ st Calvaresi), Voltattorini, Pietrucci, Menchini, Raschioni, Maoloni, Pietropaolo (47’ st Di...
Castel di Lama
3
Borgo Mogliano
1
: Capacchietti, Hoxholli (40’ st Calvaresi), Voltattorini, Pietrucci, Menchini, Raschioni, Maoloni, Pietropaolo (47’ st Di Lorenzo), Maamri (29’ st Kane), Senghor, Palatroni (22’ st Capriotti). A disp. Luzi, Natalini, Mancini, Scarpantoni. All. Oresti.
BORGO MOGLIANO: Conti, Ismaini, Mazzetti V., Tarulli, Appignanesi (1’ st Zeqiri), Sako, Mongello (26’ st Buresta), Castelli (15’ st Staffolani), Curzi, Ruani (1’ st Bontempo), Mazzetti M. (1’ st Bah), A disp.: Giustozzi, Quintili, Bontempo, Andreozzi, Ceci. All. Eleuteri.
Arbitro: Gismondi di Macerata.
Reti: 34’ e 38’ st Senghor, 44’ Maamri, 36’ st rig. Curzi.
La buona prova del Castel di Lama vale la prima vittoria in campionato e la suqadra dicasa supera due volte il Borgo Mogliano: la prima sul campo, l’altra in classifica, dove la squadra di Eleuteri resta sull’ultimo gradino in compagnia del Monticelli. Il gol di Curzi su rigore (36’ st) riapre la gara (2-1), ma le speranze ospiti durano solo 120’’: al 38’ Senghor cala il tris al termine di una ripartenza.
