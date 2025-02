Disco rosso. Il Monticelli tre volte a segno. La Cluentina resta a mani vuote

Monticelli 3

Cluentina 0

MONTICELLI: Melillo; Vallorani, Sosi, Fabi Cannella (26’ Fattori), Natalini (3’st Canala); Santoni (24’st Vespa), Veccia; Petrucci, Mariani Gibellieri (18’st Marini), Ippoliti; Galli (34’st Tatoscevic). All. Padella.

CLUENTINA: Rocchi; Menghini, Bosetti, Testiccioli; Giacomi, Giordani (1’st Fuakuputu, 20’st Cappelletti), Trobbiani (34’st Troscè), Camilloni (13’st Mancini), Torresi; Monserrat (35’st Pierantoni), Ibii. All. Travaglini.

Arbitro: Diouane di Fermo.

Reti: 45’ Galli, 3’st Ippoliti, 27’st Fattori.

Note: espulso Bosetti

Niente da fare per la Cluentina, che in casa del Monticelli subisce la seconda sconfitta di fila e resta in penultima posizione. La resistenza dei maceratesi dura un tempo, poi al 45’ è l’eterno Giorgio Galli a sbloccare la gara e scardinare la resistenza degli ospiti. Nella ripresa la Cluentina fatica a reagire e il Monticelli prende in mano la partita. Al 3’st Ippoliti trova la via del raddoppio e spiana di fatto la strada dei piceni verso la vittoria. La rete di Fattori intorno alla mezz’ora serve solo ad arrotondare un risultato ormai blindato. Cluentina che ora rischia grosso, perchè alle sue spalle la Sangiorgese ha preso a correre, assottigliando così ad un solo punto il margine sull’ultima posizione in classifica. Il Monticelli con i tre punti conquistati, si porta invece in acque tranquille.