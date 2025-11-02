Disco rosso. Il Monturano fa festa con Finucci. Il Corridonia esce sconfitto
0 MONTURANO 1 : Pettinari, Bordi (18’st Marinelli), Salvatelli (39’st Cartechini), Marengo, Ciccalè, Del Moro, Monachesi (16’st Ogievba), Bedetta Nicola...
0
MONTURANO
1
: Pettinari, Bordi (18’st Marinelli), Salvatelli (39’st Cartechini), Marengo, Ciccalè, Del Moro, Monachesi (16’st Ogievba), Bedetta Nicola (18’st d’Angelo) Merzoug (31’st Bedetta Filippo), Pucci, Atzori. A disp.: Mazzocca, Mitillo, Bellesi, Morra. All.: Martinelli.
MONTURANO: Sandroni, Adami, Fabi, Santarelli, Finucci, Muzi, Panichi (35’st de Carolis), Milozzi (21’st Santini), Moretti (3’st Ripa), Capriotti (1’st Ezzaitoun). A disp.: Tosi, Lama, Bernacchini, Rinaldesi, Cassetta. All.: Poggi.
Arbitro Bartomioli di Pesaro.
Rete: 13’ st Finucci.
Continua le serie negativa del Corridonia che deve cedere l’intera posta ad un Monturano che dimostra in campo tutto il suo valore. La squadra di Martinelli sta pagando pesantemente la mancanza di un centravanti di ruolo a causa della squalifica di Verini. La cronaca registra una supremazia territoriale degli ospiti nel primo tempo, con una traversa colpita da Milozzi con un tiro dalla distanza. La ripresa registra ben presto il vantaggio ospite scaturito su azione da corner con deviazione sottomisura di Finucci. I locali reagiscono assediando gli avversari, ma non riescono mai a concretizzare la gran mole di gioco prodotta. Sul piano dell’impegno nulla da rimproverare ai rossoverdi locali.
Quintino Pieroni
Continua a leggere tutte le notizie di sport su