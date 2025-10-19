Disco rosso. La Vigor torna sconfitta da Porto Sant’Elpidio

Porto Sant’Elpidio

3

Vigor Montecorsaro

1

: Luccerini, Donzelli, Magliulo, Vallasciani T., Cerquozzi, Smerilli, Macchini (38’ st De Luca), Venturim (1’ st Del Rosso), Ioele (16’ st Algarbe), Mannozzi (26’ st Gattafoni), Amici (33’ st Milozzi). All.: Mengoni.

VIGOR MONTECORSARO: Velaj, Merelli, Beruschi (16’ st Basili), Marcantoni (37’ st Tidei), Pepi, Rossini (45’ st Boccanera), Giordani (16’ st Morbidoni), Mancini, Antolini, Cicconetti, Pesaresi (36’ st Zepponi). All. Fontinovo.

Arbitro: Eletto di Macerata.

Reti: 20’ Mancini, 25’ Vallasciani T., 43’ Amici, 4’ st Ioele.

Il Porto Sant’Elpidio e supera 3-1 la Vigor Montecorsaro. Gli ospiti partono forte e, dopo una traversa colpita da Cicconetti, passano al 20’ con Mancini che corregge in rete un piazzato di Cicconetti. Pari immediato con la triangolazione Amici-Tiago Vallasciani col secondo che insacca. Nel finale di frazione i locali passano con la rete di Amici su cross di Mannozzi e calano il sipario a inizio ripresa con Ioele.