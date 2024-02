Disco rosso per Bonura. Il Sansepolcro al tappeto

figline

FIGLINE 1965: Pagnini, Malpaganti (46’ Bonavita), Simonti, Dema, Sabatini, Ficini, Saccardi (80’ Banchelli), Sesti, Bruni, Cavaciocchi (66’ Zellini), Zhupa. A disp.: Conti, Fiore, Lebrun, Costantini, Iaiunese, Masini. All.: Tronconi.

SANSEPOLCRO: Distasio, Mezzasoma, Fremura, Della Spoletina, D’Angelo (79’ Gorini), Borgo, Piermarini (57’ Buzzi), Fracassini (80’ Pauselli), Pasquali (57’ Gennaioli), Ferri Marini, Mariucci (57’ Essoussi). A disp.: Patata, Guarracino, Brizzi, Giorni. All.: Bonura.

Arbitro: Noce di Genova.

Reti: 15’ Sesti, 48’ Sabatini,

Note: spettatori 500. Angoli: 2-4. Ammoniti: Piermarini, Malpaganti, Bruni, Borgo, Dema, Pagnini, Essoussi, Sabatini, Bonavita, Mezzasoma. Recup.: 4’st.

FIGLINE – Niente da fare per il Sansepolcro. La squadra di Bonura è costretta ad arrendersi al termine di una prestazione non esaltante, contro un Figline "gasato" proveniente dal successo esterno che puntava a fare risultato per mettere ulteriormente al sicuro la sua classifica. Nonostante una buona predisposizione tattica, gli ospiti non hanno saputo arginare alcune fase offensive dei gialloblù. Solo al 7’ quando la discesa di Ferri Marini sulla destra ha creato scompiglio, ma Sabatini è stato tempestivo ad allontanare la minaccia. Pochi istanti dopo da calcio d’angolo, Della Spoletina (10’) colpisce di testa, la sua conclusione passa di poco sopra la traversa. Al 15’ il Figline sblocca il risultato. C’è un ottimo scambio far Bruni e Sesti, quest’ultimo appena dentro l’area batte di precisione Distasio. La reazione ospite c’è con Ferri Marini che al 29’ effettua un bel cross per Pasquali il cui tiro viene deviato in angolo da un difensore.

Ancora la squadra di Bonura in evidenza con una bella conclusione di Della Spoletina parata a terra da Pagnini. Nella ripresa, solita partenza a razzo del Figline che 48’ fulmina di nuovo gli avversari. C’è una punizione sulla tre-quarti calciata da Sesti e raccolta di testa da Sabatini che insacca di precisione. I gialloblù non demordono: sulle ali dell’entusiasmo cercano di colpire nuovamente ma alcune conclusioni non sono perfette: 55’ con Sabatini, al 66’ dopo una spettacolare ripartenza ad opera di Cavaciocchi che pesca libero Saccardi, l’attaccante manda al tiro Bruni, quest’ultimo sa fa ipnotizzare da Distasio in uscita. Il Sansepolcro spinge per riaprire la gara con forze fresche in campo ma senza ottenere benefici. La squadra trova difficoltà a superare i varchi difensivi dei locali. All’87’ altro brivido: Bonavita a tu per tu con Distasio manda la palla di poco sopra la traversa.

Giovanni Puleri