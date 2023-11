Discobolo da solo in testa. E’ bagarre alle sue spalle

Croce Verde Discobolo solitaria capolista. Contro il Piano di MommioManù è 3-2. Cinquini, Pardini e Sessa rendono vani il rigore di Marradi e il centro di Mariani. “Successo giusto, perché siamo sempre stati avanti” sottolinea Mario Limetti”. “Abbiamo lottato sino alla fine” commenta Marco Lasurdi per gli sconfitti. Tra Unione Quiesa Orange e TorciglianoSocoedi è 1-1. Al vantaggio ospite di Gaspari risponde Raffaelli. “Partita agonistica con occasioni per ambo le parti. Pari giusto” commenta Federico Zompa dell’Orange. Mastica amaro, invece, Andrea Giannini del TorciglianoSocoedi: “Nell’azione che ha portato al loro pareggio c’era un fallo sul nostro portiere”. È 0-0 tra Hotel Virginia e Lube Cucine Viareggio.

I campioni in carica dell’Arena Metato, con Amziade, Lelli e Di Bianco 2, superano 4-1 il Nuovo Mondo Fitness. Il BellarivieraRistorante La Casina piega 1-0 l’Mb Team con il centro di Pedro da Silva. “Bella partita in cui noi abbiamo fatto qualcosa di più” dice Andrea Becagli per i vincitori. “Sconfitta ingiusta - replica Giovanni Berlingeri - su cui pesano due facili occasioni fallite sullo 0-0”. Il Villa DilettaBayern Versilia sbanca Terrinca 3-2. Decidono Barbato, Martini e Bianchini mentre agli sconfitti non basta la doppietta di Battelli. “Non era semplice, causa le difficilissime condizioni meteo. Avanti 3-0 abbiamo un po’ rischiato, ma vittoria meritata” dice Simone Giaconi. “Non ci siamo mai arresi, facendo loro paura” commenta Ludovico Pili del Terrinca Calcio. Tra Real Nocchi e G.O.77 Passi è 2-2. Doppietta di Da Prato per i locali, doppietta di Brandani per gli ospiti. “Felici - dice Francesco Raffaelli del Real Nocchi -. di aver tenuto testa a un’ottima squadra”. Infine il CtzImballaggi Francè va avanti con la tripletta di Costabile, ma si fa raggiungere sul 3-3 dall’MsaForce Diavolo. Kaljevic, Da Prato e Garghentini per la rimonta. “Benissimo il primo tempo e male la ripresa” ammette Graziano Rizzo del Ctz. “Tre errori e tre reti subite in una partita che potevamo anche vincere” dice Ernesto Toto dell’Msa.

Classifica: Croce Verde Discobolo 12; TorciglianoSocoedi e Hotel Virginia 11; Arena Metato 10; BellarivieraLa Casina, Mb Team e Unione Quiesa 9; Real Nocchi e Villa DilettaB.Versilia 8; MsaForce Diavolo 7; G.O.77 Passi 6; Tdl 5; Terrinca Calcio e PdMManu 3; CtzImballaggi Francè e Lube Cucine Viareggio 2; Nuovo Mondo Fitness 0.

Sergio Iacopetti