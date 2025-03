Disfatta AlbinoLeffe. Astrologo illude. Trento ne fa cinque

Pesante sconfitta dell’AlbinoLeffe. Chiude il primo tempo in vantaggio, poi Trento la ribalta. I lombardi dopo aver fallito due occasioni sono passati in vantaggio al 42’: dopo uno scambio con Longo, a tu per tu con Barlocco Astrologo insacca con una conclusione angolata. La ripresa per la Celeste si rivela un incubo: già al 3’ il Trento pareggia: un cross di Anastasia viene raccolto da Di Cosmo che in girata non perdona. Gli ospiti vanno in tilt e il Trento dilaga. Al 19’ ancora Anastasia recupera una palla e batte dal limite freddando Marietta per il 2-1. L’AlbinoLeffe non fa in tempo a riorganizzarsi che al 23’ Rada offre a Maffei che trafigge un incerto Marietta. Poi al 36’ Petrovic guadagna un calcio di rigore: dal dischetto trasforma partecipando così alla festa del gol. E al 47’ Anastasia con un destro preciso a fil di palo batte ancora Marietta. Il finale è decisamente un po’ troppo largo per quanto fatto dal Trento, ma resta da capire che fine ha fatto la difesa dell’AlbinoLeffe, ieri totalmente sottotono.

TRENTO- ALBINOLEFFE 5-1 (0-1). Marcatori: 42’ pt Astrologo (A), 3’ st Di Cosmo (T), 19’ st Anastasia (T), 24’ st Maffei (T), 36’st Petrovic (rig. T), 47’st Anastasia (T).