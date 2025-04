Divieto di biglietti per i tifosi del Forlì: tensioni tra tifoserie al 'Calbi' di Cattolica

Dopo la Pistoiese, anche il Forlì non potrà fare accomodare i propri tifosi sugli spalti dello stadio ’Calbi’ di Cattolica. Domenica ci sono i novanta minuti della penultima di campionato tra il San Marino e i ’galletti’ neopromossi in serie C, e la prefettura di Rimini (su impulso dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive) ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Pesaro-Urbino. Questo non evidentemente per la rivalità con i tifosi del Titano, ma per quella tra i biancorossi riminesi e i forlivesi. In particolare la disposizione della prefettura cita le "contrapposizioni pericolose" tra tifoserie sia in ambito calcistico, sia in ambito cestistico. E si cita "l’alta probabilità che i tifosi forlivesi potrebbero unirsi a quelli bellariesi, acerrimi rivali sia di quelli riminesi sia dei sostenitori del Cattolica (queste ultime due tifoserie sono amiche) creando una situazione pericolosa". Da qui la decisione di vietare la vendita dei biglietti ai residenti delle province di Forlì-Cesena e di Rimini, oltre a quella di Pesaro-Urbino. In casa San Marino (i tifosi biancazzurri potranno accomodarsi sugli spalti del ’Calbi’) si pensa esclusivamente alla salvezza diretta da cercare negli ultimi 180 minuti della regular season. I titani sono in striscia positiva da cinque partite e questo ha permesso alla squadra di mister Biagioni di portarsi a un passo dalla salvezza. Con i suoi 35 punti il San Marino attualmente si trova ancora in zona playout a causa degli scontri diretti sfavorevoli con il Progresso che di punti ne ha messi insieme come i titani sin qui. Insomma, la lotta sarà accesa fino all’ultimo minuto della regular season e la squadra della Repubblica dovrà cercare di ottenere il massimo domenica contro il Forlì e all’ultimo giro di giostra al ’Nicoletti’ contro lo United Riccione. United che, invece, sta lottando per non retrocedere. I biancazzurri, grazie alla pesante penalizzazione che ha relegato lo Zenith Prato nei bassifondi della classifica, attualmente si trovano in zona playout. Saranno due derby, quello di domenica sul campo della Sammaurese e quello dell’ultimo turno in casa contro il San Marino, a decidere il destino della squadra del presidente Tranquilli. Che nel girone di ritorno è riuscita a mettere insieme appena quattro punti.