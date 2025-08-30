Divisione regionale 1. Riecco coach Lazzarini: "Aics, non fermarti. Ora un passo in più»

Dopo la non semplice stagione da neopromossa in Divisione Regionale 1, giovedì l’Aics Forlì ha ripreso a lavorare a Roncadello per prepararsi al meglio in vista della prossima annata. La squadra forlivese in estate ha perso pezzi importanti, come il bomber Nicola Gardini (passato a Santarcangelo in serie C), ma ripartirà dalle sue certezze: sugli esterni, ancora una volta, ci saranno Alessandro Pinza e Giacomo Gasperini, oltre a Gianmarco Gori ed Enrico Mistral, mentre sotto canestro sono stati confermati capitan Federico Zammarchi, Raphael Bessan e Simone Ravaioli.

Al momento sono tre i volti nuovi della squadra: due sono giovani di grande interesse come Matteo Ravaioli (fratello di Simone), classe 2005 reduce da due stagioni ai Raggisolaris Faenza, e Luca Lombini, classe 2006 di scuola Pallacanestro 2.015, lo scorso anno aggregato ai Baskérs Forlimpopoli nella seconda parte di stagione; l’altro è Riccardo Puntolini, classe 1999, lo scorso anno a Massalombarda. Completano poi il roster della squadra alcuni giovani provenienti dal settore giovanile Aics: saranno aggregati alla preparazione Riccardo Malaguti, Marco Coralli e il lungo Mamadou Gassama, giocatore dalle grandi potenzialità.

In panchina, non ci sarà più Giampaolo Di Lorenzo, che in questa stagione si dedicherà ancora più da vicino ai giovani della società, bensì Lorenzo Lazzarini, l’allenatore della promozione in DR1 della stagione 2023/24, che tornerà a guidare la squadra coadiuvato da Michele Grilli. "Ancora stiamo studiando il mercato per capire se c’è spazio per fare ancora qualche aggiunta al roster – ammette il tecnico marchigiano, ma forlivese di adozione – sappiamo di avere buoni mezzi e cercheremo di costruire un’identità forte, fatta di intensità difensiva e di grande fiducia. Anno scorso, per una sola partita è mancato l’accesso alla Poule Promozione e quest’anno vogliamo fare questo piccolo step in più: l’obiettivo è quello di raggiungere i play-in e provare a giocarci le nostre carte. Per farlo, dovremo essere bravi a vincere anche le partite più sporche e tirate, ma di certo l’esperienza fatta lo scorso anno ci tornerà utile".

Valerio Rustignoli