Dogatese vs Olimpia Quartesana: Scontro Cruciale nei Playoff di Seconda Categoria

Big match di Seconda categoria a Dogato. Si sfidano la Dogatese e l’Olimpia Quartesana, che si sono piazzate rispettivamente al secondo e al quarto posto, posizione di classifica che dà il diritto ai biancorossi di avere a disposizione due risultati su tre. Oltre a questo vantaggio c’è la maggiore esperienza rispetto alla formazione biancazzurra, che invece è squadra più giovane e sbarazzina, imperniata sul settore giovanile. In più anche i precedenti stagionali hanno detto Dogatese; d’accordo che ai playoff tutto si azzera, ma può incidere a livello psicologico. I biancorossi sono allenati da Davide Rosatti, cresciuto a pane e calcio, con il padre dirigente di Masi Torello e Emmetre. Da calciatore era una guizzante seconda punta, in panchina ha cominciato all’Atletico Delta, sempre con il padre dirigente, per poi cominciare la carriera in proprio e con buoni risultati. E’ una partita secca, al termine dei 90’ in caso di risultato in parità si giocheranno i supplementari, non i rigori.