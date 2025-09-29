Dolce primato. Seravezza vince e ritorna in testa

seravezza pozzi

1

orvietana

0

SERAVEZZA-POZZI: Lagomarsini, Fabri (79’ Lepri), Muhic (62’ Sforzi), Pucci (46’ Cini), Bedini, Tognoni (33’ Bajic), Pani, Mannelli, Vanzulli, Mannucci, Cupani (50’ Spatari). All. Masitto.

ORVIETANA: Formiconi, Paletta, Ricci, Berardi, Caon, Simic, Tenkorang (62’ Lusha), Selvaggio (73’ Esposito), Marchegiani (76’ Gurschi), Mauro, Barbini (62’ Pepe). All. Rizzolo.

Arbitro: Cerqua di Trieste-assistenti Semini di Albenga e Soverini di Bolohgna.

Reti: 14’ Tognoni.

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Pucci, Bedini, Lagomarsini, Mannelli, Tognoni.

POZZI – Il Seravezza batte con merito per 1-0 l’Orvietana e riconquista la vetta solitaria del campionato dopo cinque giornate. Un risultato assolutamente inaspettato alla partenza della stagione, considerato l’organico molto rinnovato, i diversi giocatori giunti nelle ultime settimane, ed un attacco assai ringiovanito. Il successo dei verdeazzurri è assolutamente legittimo in virtù di un primo tempo in cui i padroni di casa, oltre a trovare la rete hanno avuto almeno tre occasioni propizie. Nella ripresa, la gara è stata molto confusa, tante palle buttate in area dall’Orvietana, ma la coppia di centrale composta cammino facendo da Mannucci e Bajic ha respinto ogni potenziale minaccia.

La cronaca. Al 3’ Mannelli di sinistro sfiora il palo. Al 7’ su uno schema da calcio d’angolo, Bedini si trova la palla sul dischetto ma calcia alto. Spettacolare il vantaggio al 14’ del Seravezza: una ripetuta triangolazione, tutta palla a terra libera al tiro Tognoni che firma il vantaggio. La gara si fa fisica, opportuna la scelta di Masitto che fa entrare Bajic per opporre resistenza alle tante palle alte rimesse dall’Orvietana.

Nella ripresa, tanto agonismo, nel Seravezza manca la capacità di distendersi in attacco, anche se la formazione combina poco o nulla, fatta eccezione per un paio di tiri dalla distanza che Lagormarsini respinge con sicurezza. Nel finale Masitto si gioca anche la carta Lepri, per un assetto ancora più offensivo, ma le emozioni latitano. Sul fronte ospite Rizzolo cambia gli interpreti in avanti, operò i risultati non cambiano Intanto, il Seravezza vince ed almeno per una settimana si gode il primato solitario, come detto in estate non era pronosticabile una partenza così lanciata dei verdeazzurri.

Andrea Bazzichi